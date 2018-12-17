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У Труби накупили мікроавтобусів на вісім мільйонів

17.12.2018

Державне бюро розслідувань під керівництвом Романа Труби за результатами двох тендерів замовило автомобілі спеціалізованого призначення на загальну суму 7,76 млн гривень. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Так, компанія «Віді Юнікомерс», що входить в групу бізнесмена Віталія Джуринського, поставить ДБР три мікроавтобуси Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium за 1,35 млн гривень на загальну суму 4,06 млн гривень.

Восьмимісні автомобілі будуть оснащені 170-сильними дизелями, клімат-контролем, передніми й задніми датчиками паркування, камерами заднього виду, підігрівом сидінь і сейфами. Крім того, на них буде встановлено спеціальне обладнання — сигнальні гучномовні пристрої і проблискові маячки синього кольору на магніті.

За даними видання, було проведено два тендери, де конкурентом перемогла компанії «Віді Юнікомерс» з групи Віталія Джуринського було ТОВ «Ніко форвард мегаполіс» бізнес-партнера міністра юстиції Павла Петренка Володимира Гнатишина, чиї пропозиції щоразу були вище: перший раз на 2 тисячі гривень, другої — на 11 тисяч.

З другого тендеру фірма-переможець поставить три мікроавтобуси Ford Tourneo Custom F320 L2H 130 Trend по 1,23 млн гривень на загальну суму 3,70 млн гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія «Уліс Сістемс» виграла тендер Державного бюро розслідувань на поставку 120 ноутбуків Lenovo на суму 2,934 млн грн.

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