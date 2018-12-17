Союзники Мей потай готують референдум за Brexit – ЗМІ

На думку багатьох, це єдиний вихід з глухого кута.



У Великобританії союзники прем’єр-міністра Терези Мей без її відома готують новий референдум з Brexit. Про це у неділю, 16 грудня, повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела.

За даними видання, 13 грудня високопоставлений член Консервативної партії, міністр кабінету Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами від Лейбористської партії, намагаючись прозондувати ґрунт з приводу можливості нового референдуму та його підтримки лейбористами.

На думку консерваторів, останні дії Мей в питанні Brexit призвели до “тижня британського приниження” на міжнародній арені.

Крім того, глава апарату прем’єр-міністра Гевін Барвелл минулого тижня заявив, що проведення другого референдуму було б “єдиним виходом” з ситуації. На думку чиновника, у Мей мало шансів переконати парламентаріїв підтримати її угоду з Брюсселем.