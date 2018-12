Немає балансу і гармонії у відносинах трьох сторін — лібералів, вати і вышиваты. Точніше, у вати з вышиватой все просто і зрозуміло — вони один одного ненавидять, у лібералів з ватою — те ж саме, а от стосунки вышиваты і лібералів складні і суперечливі.

Ліберали відносяться до вышивате трепетно і ніжно (вони ж жертви, у них же там війна, розв’язана Путіним), а вышивата лібералів ненавидить приблизно так само, як і ватников, хіба що зневажає трохи більше, вважаючи політичними імпотентами і справедливо не розуміючи, якого біса вони набиваються у друзі України.

Для українців провідну роль відіграє національна ідентичність, для російських лібералів (які звикли вважати себе меншиною в РФ) — політична. Сферическому російському лібералові у вакуумі здається, що українці налаштовані проти Путіна, а не проти Росії, що вони союзники, а не вороги. На жаль, останнім все менше і менше схоже на правду.

Я все частіше чую від українців закиди на адресу російської опозиції: «імперці», «російський ліберал закінчується там, де починається українське питання», «ви підтримуєте Путіна», «расчехлился» і т. д.

Ну а вчора Навальний, і без того улюблений українцями за «Крим-небутерброд» пожартував у твіттері про в/на Україні.

Скажімо м’яко: вышивату від цієї нешкідливою жарти порвало, і каламутний потік образ на адресу російських лібералів взагалі і Олексія зокрема, вилився в соцмережі.

Хочу нагадати: в прекрасною Росії Будущегоtm нам доведеться жити і працювати по сусідству з українцями і пліч-о-пліч з ватниками — частково переобувшимися з кон’юнктурних міркувань, частково щиро просветлившимися, частково такими ж упоротыми, як і раніше.

Все це означає, що, опинившись між жабою і гадюкою, має сенс прояснити для себе своє політичне кредо, щоб не запитувати самого себе всує: хто я — зрадник Росії (за версією ватников) або ватник (за українською версією) — і не впадати в депресію від будь-якого з цих двох однаково безглуздих відповідей.

Особисто для мене все просто, і я формулюю своє кредо так:

1.Мої політичні інтереси спрямовані на те, щоб зробити моє життя і життя моїх співвітчизників в РФ краще в довгостроковій перспективі.

2.Це передбачає створення на території РФ демократичної правової держави з сильною економікою та нормалізацію відносин зі світовим співтовариством.

3.Всі політичні дії, що суперечать цим цілям, повинні бути відкинуті.

4.В політиці немає дружби і ворожнечі, зате є союзники і супротивники. Будь-які сили всередині країни і за її межами, які сприяють досягненню моїх інтересів — союзники, всі, хто цьому перешкоджає — противники.

5.Одна і та ж політична сила може бути в одних справах противником, а в інших — союзником. Це абсолютно нормально.

6.Повне або часткове збіг політичних інтересів нікому не дає індульгенції на скоєні злочини, не виправдовує і не скасовує їх.

7.Я виступаю проти режиму Путіна і не збираюся брати на себе відповідальність за його злочини.

8.Точно так само я не збираюся брати на себе турботу про інших країнах і народах на шкоду своїй країні.

9.Я залишаю за собою право переглядати свою позицію по мірі зміни ситуації і вважаю це нормальним.

10.Те, що я переслідую свої політичні інтереси, не робить мене поганим чи аморальним.

Якщо кому-то в що б те не стало хочеться бачити в мені ворога, і тому він трактує будь-які мої дії і слова, як спробу принизити, образити чи завдати шкоду, — це його проблема, а не моя. У мене є свій шлях, і порожні звинувачення з боку будь розбиваються про це кредо, як скло об камінь, не зачіпаючи мене.

І ваті, і вышивате я можу сказати лише словами Шекспіра:

A plague o’ both your houses!

They have made worms’ meat of me: I have it,

And soundly too: your houses!

З будь-якими хоч скільки-небудь осудними росіянами і українцями, які не заплямували себе злочинами і щиро бажають своїм країнам блага, у нас знайдуться точки перетину і загальні інтереси, в яких ми можемо бути союзниками.

P. S. Побачив відмінну формулювання у Віталія Фролова:

«Можна по-різному ставитися до Навальному. І я по-всякому до нього ставлюся. Але поки плешивобесие кремлівське триває, я буду підтримувати його активність словом, справою і рублем, і лише коли режим впаде, я почну активно х*єс*сить Олексія Анатолійовича. Всі, хто це робить вже зараз, не чекаючи смерті режиму — вороги мого майбутнього.»