Банда кримінального авторитету «Кості-Калоші» не причетною до рейдерського захоплення елеватора на Харьківщині

Костянтин Бідової, відомий у кримінальних колах як «Костя-Калоша» або «Костя-Борода», авторитет заробляв ще в буремні 90-ті. Почавши тоді із нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками, сьогодні він керує організованим злочинним угрупованням, яке спеціалізується на вимаганнях і рейдерських захопленнях підприємств та юридичних осіб. Тітушки «Калоші» були помічені під час спроби захоплення елеватора у Зміївському районі Харківської області.

На початку вересня 2018 року на всю країну прогримів скандал щодо рейдерського захоплення місцевого елеватора Зміївського району, що на Харківщині. Нагадаємо, невідомі особи у балаклавах, бронежилетах та зі зброєю в руках спробували проникнути на територію приватного фермерського господарства «Суворий О. Ф.». Кілька десятків тітушок не тільки захопили приміщення зерносховища, а й змогли незаконно вивезти частину зібраного врожаю.

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У ситуацію втрутилися не тільки власники та працівники господарства, але й місцеві мешканці, більшість з яких годують сім’ї за рахунок роботи агропідприємства. На місце також прибули поліція, активісти та депутати.

Однак, без сутичок не обійшлося. Протистояти до зубів озброєним молодикам виявилося нелегкою справою – з боку рейдерського угруповання в хід пішли травматична зброя і газові балончики. В результаті – поранено п’ятому ятеро людей, ще постраждало близько 20 осіб, з них травми отримав працівник районної поліції. Конфлікт тривав майже три дні, люди живим ланцюгом перегородили дорогу рейдерам, аби ті не змогли вивезти решту врожаю.

Тільки після прибуття спецзагону Нацгвардії та підкріплення з боку представників «Національного корпусу «Азов» проблему вдалося ліквідувати. Поліція затримала 23 учасників набігу, яких підозрюють у рейдерстві та силовому захопленні підприємства. Порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України.

Головним підозрюваним считают колишнього командира роті «Східний корпус», екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва. Усім затриманим судом було обрано світові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правда, пізніше суд все-таки змінив світові запобіжного заходу головному обвинуваченому Олегу Ширяєву на заставу у розмірі 1,4 млн. гривень, які були моментально внесені «третіми особами» і, як наслідок, Ширяєв вийшов із СІЗО.

Коментуючи інцидент із рейдерством у Харківській області, представники МВС зазначили, що захоплення місцевого елеватора має всі ознаки бандитських дій. «Назвати це рейдерським захопленням я не можу. Це звичайні бандитські дії. Смороду (затримані) приїхали з автомобілями, щоб вивезти велику кількість зерна і відразу його реалізувати задля особистого збагачення», — заявив радник міністра МВС Михайло Апостол.

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Пізніше заступник голови Нацполіції в’ячеслав Аброськін додав, що затримання більше 50 осіб – це лише початок, а головне завдання – притягнути до відповідальності замовників та організаторів рейдерського захоплення елеватора.

Цікаво, що у ході слідства з’єднання ясувалося, що до конфлікту на Харьківщині можуть бути причетні члени злочинного угруповання під керівництвом кримінального авторитета з Києва «Кості-Калоші». Про його кримінальне минуле й сьогодення ЗМІ писали неодноразово. Є об єктивні підстави вважати, що саме за вказівкою «Кості-Калоші» (Бідовий) на територію вищезгаданої агрофірми прибула друга група озброєних травматичною зброєю тітушок, які допомогли зловмисникам потрапити у середину приміщення підприємства і заблокувати доступ до нього законним власникам.

Саме ці особини самовільно, всупереч встановлено законом порядку, намагалися заволодіти врожаєм та сільськогосподарською продукцією, яка зберігалася у спеціально облаштованих приміщеннях фермерського господарства. Ціна питання – 7 тисяч тонн продукції, яку намагалися незаконно вивезти для подальшої реалізації.

Є версія, що «Костя-Калоша» допомагав регіональним кримінальним колам захопити територію елеватора, щоб отримати можливість забрати весь урожай, який місцеві селяни збирали протягом року. Тобто, «Калошу» цікавив не юридичний перехід фермерського господарства у власність новим господарям, а збут незаконно відібраного врожаю для особистого збагачення.

Угруповання під керівництвом «Кості-Калоші» (Бідовий) здійснює рейдерські набіги на підприємців у різних регіонах України не вперше. Раніше вже повідомлялося про те, що даний кримінальний авторитет наймає групи бойовиків для захоплення бізнесу та незаконних вимагань. Цього разу планам завадили спецпризначенці харківського «КОРДу», батальйон поліції особливого призначення «Харків» та місцеві активісти. Сам «Костя-Калоша», враховуючи своє боягузтво, в цей час ховався у Києві і намагався звідти керувати тітушками. Воно й не дивно, адже у 90-х «Калоша» був дрібним хуліганом, який емоційно страждав від своєї нереалізованості і від того, що ніхто із серйозних авторитетів його не сприймав. Сьогодні, на хвилі дестабілізації в державі, він намагається якимось чином підняти свій бандитський авторитет.

На нове кримінальне угруповання «Кості-Калоші» вже встигли звернути увагу деякі патріотичні організації та об’єднання ветеранів АТО. Більш детально про конфлікти «Калоші» з націоналістами та учасниками АТО, про злочину банду під його керівництвом з конкретними прізвищами та незаконний бізнес в Україні та РФ ми напишемо у наступному журналістському розслідуванні.

А тім годиною у Києві «Костя-Калоша» (Бідової) продовжує свою підпільну діяльність. По вул. Антонова, 4 у підвальному приміщенні житлового будинку він організував роботу цілого виробничого цеху, де під поглядом виготовлення коронок, протезів та інших стоматологічних матеріалів насправді виробляється невідома хімічна речовина, яка труїти навколишнє середовище і людей, які там живуть. Показовий факт – підпільний цех працює виключно в нічний час.

Мешканці неодноразово скаржилися на сморід, шум і викидання відходів від виробництва поблизу помешкань. «Стоматологічна клініка №3» працює незаконно, з порушенням санітарно-епідеміологічних норм, без належних документів, а головне – невідомо що виробляє. Численні звернення і скарги на «Костю-Калошу» поки результатів не дали.

Протести мешканців вулиці Антоновича тривають вже не перший рік. Люди вимагають припинити діяльність підпільного цеху і не травити повітря навколо їхніх квартир. Доходило до реальних протистоянь, бійок і залякувань. Методи , які застосовує «Калоша» проти киян, нічим не відрізняються від інциденту в Харківській області – тітушки, погрози зброєю, побиття… Однак, це лише маленький епізод масштабного незаконного бізнесу столичного кримінального авторитету, про який ми обов’язково напишемо в наступних матеріалах.

Ольга Воронова, для “ОРД”

Банда кримінального авторитету «Кості-Калоші» не причетною до рейдерського захоплення елеватора на Харьківщині оновлено: Грудень 17, 2018 автором: Redactor