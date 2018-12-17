Екс-глава банку «Стандарт» оголошений у розшук за розкрадання

Колишній власник банку «Стандарт», збанкрутілого на початку 2015 року, оголошений у розшук по лінії Інтерполу. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів.

За даними фонду, власники та посадові особи «Стандарту» у 2013-2015 роках незаконно видали 903,8 млн гривень кредитів підконтрольним фіктивним компаніям. Після цього гроші конвертувалися в готівку, знімалися в касах банків і використовувалися для оплати за фіктивними валютними контрактами.

Кредити видавалися з умовою «відкладеного» забезпечення у термін до кінця місяця. В останні дні місяця «на папері» оформлялося забезпечення, яке вже в перші дні наступного місяця звільнялося банком від обтяження. Заставодавцями, як правило, виступали кілька підконтрольних фіктивних компаній. Таким чином, на підставі таких кредитних договорів з банку фактично виводилися гроші, і створювалася імітація забезпеченості перед Національним банком України.

При цьому кредити юросіб є найбільш суттєвою групою активів банку і складають майже 98% затвердженої ліквідаційної маси – 870 млн грн, в той час як їх ринкова вартість була визначена незалежними суб’єктами оціночної діяльності більш ніж в 30 разів нижче – 28 млн грн.

Як наслідок, при заявленій «на папері» балансової вартості всіх активів банку у понад 892 млн грн, їх оціночна вартість опинилася в 20 разів нижче – 41 млн грн.

За фактом протиправних дій колишніх власників та посадових осіб банку «Стандарт» щодо заволодіння коштами цього банку в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошено підозри начальника управління активних операцій та в. о. голови правління.

Раніше SKELET-info повідомляв, що загальна сума збитків, заподіяних внаслідок фінансових махінацій «Фортуна-банку», становить 2,23 млрд грн, з яких 1,84 млрд грн — заборгованість за кредитами пов’язаним особам.