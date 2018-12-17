У Білорусі та Росії “прояснили” питання об’єднання країн

Інформацію прокоментували обидві країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не проводив наради на тему можливого об’єднання країни з Росією.

Як заявила прес-секретар білоруського президента Наталія Ейсмонт, інформація про закритій нараді на цю тему, яке нібито провів Лукашенко, є “плодом чиєїсь фантазії”.

Ейсмонт підкреслила, що в Білорусі давно визначилися з питанням незалежності і він навіть не обговорюється.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також спростував інформацію про обговорення об’єднання Росії і Білорусі.

“У такому формулюванні ця тема не стоїть на порядку денному. Вона не обговорювалася”.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що на закритій нараді Олександра Лукашенка з вищими чиновниками Білорусі, на якому нібито обговорювалася тема незалежності в “умовах тиску з російської сторони”.