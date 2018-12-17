В Угорщині депутатів “викинули” з державного телеканалу

Депутати хотіли потрапити в ефір.

Двох депутатів угорського парламенту силою вивели з будівлі державного телеканалу MTVA після того, як вони туди потрапили з групою інших політиків.

Про це повідомляє AP.

Бернадетт Сель і Акоса Хадьязы, які є незалежними депутатами і перебувають в опозиції до партії “Фідес” Віктора Орбана, буквально виштовхали з будівлі. Бернадетт Сель розмістила відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, депутати лише вимагали зачитати в ефірі петицію з п’яти пунктів і з цією метою хотіли зустрітися з керівництвом телеканалу.

У петиції політики вимагають негайного відмови від змін трудового кодексу, який вони називають рабською, а також вимагають незалежних судів, приєднання Угорщини до Європейської прокуратурі, незалежних державних медіа та зменшення понаднормового праці для поліцейських.

Як повідомлялося, близько 10 тисяч людей протестували в неділю в Будапешті проти нових змін у трудовому кодексі, які критики називають “рабським законом”.

Недільний протест став четвертим за рахунком і найбільшим з моменту прийняття нового законодавства минулого тижня.