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Пінчук поставить «Укргазвидобуванню» труб на мільярд гривень

17.12.2018

Пинчук поставит «Укргаздобыче» труб на миллиард гривен

ТОВ «Інтерпайп Україна» олігарха Віктора Пінчука виграло тендер ПАТ «Укргазвидобування» на постачання обсадних труб на 1,27 млрд грн.

Про це повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

Сума двох угод на 1,5% нижче загальної очікуваної вартості закупівлі держкомпанії в 1,29 млрд грн.

Таким чином до серпня наступного року «Укргазвидобування» отримає від компанії Пінчука 20,54 тис. тонн різних обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» і китайської компанії Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd., вироблених не раніше року до дати поставки з річною гарантією.

За даними журналістів, з 2016 року «Інтерпайп НТЗ» виграло тендери «Укргазвидобування» на 10,03 млрд грн, що становить 82% від усіх угод держкомпанії з усіма постачальниками будь-яких труб в цей період на 12,28 млрд грн.

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