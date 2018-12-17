Пінчук поставить «Укргазвидобуванню» труб на мільярд гривень

ТОВ «Інтерпайп Україна» олігарха Віктора Пінчука виграло тендер ПАТ «Укргазвидобування» на постачання обсадних труб на 1,27 млрд грн.

Про це повідомляє видання з посиланням на дані системи ProZorro.

Сума двох угод на 1,5% нижче загальної очікуваної вартості закупівлі держкомпанії в 1,29 млрд грн.

Таким чином до серпня наступного року «Укргазвидобування» отримає від компанії Пінчука 20,54 тис. тонн різних обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» і китайської компанії Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd., вироблених не раніше року до дати поставки з річною гарантією.

За даними журналістів, з 2016 року «Інтерпайп НТЗ» виграло тендери «Укргазвидобування» на 10,03 млрд грн, що становить 82% від усіх угод держкомпанії з усіма постачальниками будь-яких труб в цей період на 12,28 млрд грн.