У Білорусі чоловік покінчив з собою в машині поліції

Була версія про вбивство хлопця.

Білоруські правоохоронці заявляють, що чоловік повісився на шнурках в службовій машині.

Серед громадян поширювали інформацію, що в Несвіжі розслідується вбивство хлопця співробітниками міліції. Є теорія, що після вбивства міліціонери імітували самогубство хлопця в міліцейській машині.

“Ця інформація однозначно не відповідає дійсності. Мова йде про суїцид, а не про вбивство. Розшуковий відділ Несвижського району проводить перевірку. Внутрішня перевірка у нас проводиться, вона на стадії завершення. Але інформація про вбивство трактується неправильно. Ми це трактували як суїцид”, – сказав представник Мінської обласної міліції Євген Сачек.

У таких випадках обов’язково проводиться перевірка, сказали в міліції.

“Суїцид стався у службовій міліцейській машині. Це так. Це було близько двох тижнів тому”, – додали там.