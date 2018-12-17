Американка “зірвала куш” в лотерею завдяки своїй запасливості

Жінка вирішила підготуватися до зимової негоди



Мешканка американського міста Мурсборо, штат Північна Кароліна, вирішила підготуватися до зимової негоди і отримала великий виграш.

Барбара Брэнч (Barbara Branch) відправилася в магазин, щоб поповнити запаси гасу перед снігопадом. «Мені хотілося, щоб все було готове на той випадок, якщо вимикається електрика, – пояснює вона. – Коли я пішла платити за покупку, щось підказало мені взяти лотерейний квиток».

Брэнч купила квиток моментальної лотереї, стерла захисний шар і побачила, що виграла 100 тисяч доларів). Вона не повірила своїм очам і попросила продавщицю перевірити. «Коли вона сказала мені розписатися, у мене трусилися руки», – згадує Барбара.

«Зазвичай перед бурею люди повертаються з магазину з хлібом і молоком, а я повернулася зі 100 тисячами доларів», – говорить Брэнч. Вона планує витратити виграні гроші на ремонт будинку.

8 та 9 грудня на Північну Кароліну обрушилися сильні снігопади, повідомляє Washington Post. У деяких частинах штату товщина шару снігу перевищила 30 сантиметрів.