Росія намагалася вплинути на американські вибори 2016 року

New York Times згадує ще одну доповідь.

В ході кампанії по впливу на американські президентські вибори 2016 року Росія приділяла особливу увагу спільноти афроамериканців.

Доповідь підготували компанія по забезпеченню інформаційної безпеки New Knowledge, розташована в Остіні, штат Техас, і фахівці Колумбійського університету. Також New York Times згадує ще одну доповідь, присвячений російському втручанню і підготовлений Проектом дослідження обчислювальної пропаганди Оксфордського університету і фірмою мережевого аналізу Graphika.

“Найбільш продуктивні зусилля “Агентства інтернет-досліджень” в Facebook і Instagram були особливо спрямовані проти громад чорних американців і, як здається, фокусувалися на розширенні чорної аудиторії і на мобілізації чорношкірих американців в якості свого активу”, – стверджується у доповіді New Knowledge.

Згідно з дослідженням, в рамках російської кампанії на роботу з афроамериканским співтовариством виділялися десятки акаунтів і сторінок, в той час як для інших етнічних і релігійних груп – одна або дві сторінки. Дослідники згадали 81 аккаунт в Facebook, створений “Агентством інтернет-досліджень”: з них 30 були призначені для афроамериканців і мали 1,2 млн фоловерів. Проте доповідь не уточнює, чому РФ приділяла така увага афроамериканської аудиторії.

“Важко судити, чи мали подібні зусилля істотний ефект”, – пише The New York Times.