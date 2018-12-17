Фашик Донецький: Втомився жити в загоні для свиней. Страшне відео з Донецька

Попередження. Слабкодухим,вагітним та людям з тонкою душевною організацією дане відео дивитися не рекомендується.

Також не раджу поступати як слабак з відео -ковтати таблетки і взагалі здійснювати суїцидальні дії: якщо комусь здається, що у нього життя лайно – подорвите жопу, пиздуйте в раковий центр, подивіться, що таке справжні проблеми і як люди борються. А після цього зберіться і не нийте про пиздец який важкої долі. Одним словом, знімаю з себе всю відповідальність, якщо якийсь соплежуй вирішить, що в житті немає сенсу, бо суть відео суїцид як раз.

Отже, про що відео. Відео про малолітнього хлопця, який розчарувався в житті. Так, всі ми знаємо,що в 17 років будь-яка проблема здається ну ваааще глобальній: нерозділена любов, непонимае однолітків, цькування серед однокласників і тд – це те, що в 17 років здається кінцем світу.

Але, дане відео, цікаво в першу чергу тим, що розкриває проблеми на окупованих, а саме суїцид з причини того, що майбутнього немає у молоді в дыныры, ні в лыныры.

За останніх 10 днів – це тільки на моїй пам’яті третій випадок суїциду в Донецьку: один школяр втопився в Олексіївському ставкою в Донецьку, ще один з багатоповерхівки стрибнув вниз на мкрн Сонячний, а автор відео взагалі записав передсмертне послання, наковтався таблеток і помер[якщо не помиляюся, вчора ховали]. Також дядько стрибнув з мосту на проспекті ілліча у Донецьку, але начебто старше був тип, тому він не в рахунок.

По суті, відео цікаво тільки тим, що чувак говорить про дыныры і тим, що хлопець говорить про причини суїциду. Цитую : “все починається з “донецької народної республіки”. Це жахливо гнітить. Ти розумієш,що в тебе немає ніякого майбутнього, що ти будеш перебувати в цьому загоні для свиней все життя або, в кращому випадку, переїдеш в расію або Україну. Перспектива жити як свиня і померти як свиня мене не дуже приваблює. Це головний фактор безумовно ” ( з другої хвилини починається цей монолог )

Мораль. Вата може скільки завгодно запудрювати мізки по тб, по радіо, в інтернеті. Але дітей не обдуриш, вони жорстко відчувають фальш і бачать те, що відбувається вовкруг таким, яким воно є насправді.

Спасибі рф за те, що позбавили майбутнього. Спасибі за те, що діти на окупованих вчиняють суїцид, лише б не бачити будні безбиндерщины в Донецьку.

За дітей, які вчинили самогубства на окупованих, для всіх ватних росіян буде окремий котел в пеклі. Гітлер не тих спалював, ох не тех.

Фашик Донецький