Поліція намагалася пред’явити звинувачення Кіркітадзе.

У Грузії затримали члена опозиційного об’єднання, представника партії “Єдиний національний рух”, колишнього депутата парламенту Давида Кіркітадзе.

Повідомляється, що його затримали сьогодні ввечері в районі села Бакурцихе, коли Кіркітадзе разом з іншими представниками опозиції прямував в столицю з Гурджаані.

За даними представників опозиції, по дорозі вони помітили автомобіль з людьми, які вели за ними стеження. Потім прибули кілька представників МВС Грузії, після чого Кіркітадзе був затриманий і його відвезли на автомобілі в ділянку.

Також наголошується, що поліція намагалася пред’явити звинувачення Кіркітадзе ще вранці, коли він знаходився у себе вдома, в Тбілісі. Кілька співробітників МВС прийшли до нього додому, однак Кіркітадзе не відкрив двері і поліцейські пішли.

Нагадаємо, у Грузії лідер об’єднаної опозиції “Сила в єдності” Грігол Вашадзе заявив про початок постійних акцій протесту.