У Києві повії вимагають легалізації їх професії

У Києві повії вийшли на мітинг – вимагають легалізації проституції.

Жінки при підтримці молодих людей, приховуючи свої обличчя під масками, вийшли на мітинг, яким вони хочуть привернути увагу влади до своїх проблем. Зокрема, до байдужості правоохоронних органів у тих випадках, коли вони стикаються з насильством від клієнтів і сутенерів. Одна з головних вимог активісток організації «Легалайф-Україна» – переведення їх діяльності в правове поле. Адже проституцію вони вважають «вільним вибором повнолітніх громадян», а не кримінальним злочином. На сьогодні санкція статті Кримінального кодексу за це правопорушення передбачає тюремне ув’язнення на термін від року до трьох. Адміністративна відповідальність зводиться до штрафів і громадських робіт.

«Ми вимагаємо не тільки скасування адміністративної відповідальності, але і кримінальної, за сутенерство та звідництво. Справа в тому, що для нашої ж безпеки ми змушені жити і працювати в парах або групами. Це можуть кваліфікувати як кримінальний злочин, але це неправильно. Ми вимагаємо перевести нашу діяльність в легальне поле, адже, по суті, це така ж робота, як будь-яка інша. Це наш вибір», – каже координатор акції Наталія Дорофєєва.

«Сама винна», «Знала на що йшла», «Байдужість=насильство». З такими плакатами десятки жінок вимагали захисту власних прав. Надівши маски, вони влаштували перформанс для перехожих і преси з тим, що зазвичай відбувається з працівницями секс-індустрії.

Багато учасниці відмовлялися коментувати свій протест і показувати обличчя з-за страху перед правоохоронцями. Вони ховалися за червоними парасольками та маски, які символізують кров і насильство, жертвами якого часто стають «нічні метелики».