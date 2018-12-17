Москва вкладе в ризиковані проекти на “чорному континенті” мільярди доларів

Росія візьме участь в будівництві трансконтинентальної залізниці в Африці. Про це йдеться в протоколі міжурядової комісії Росія — Судан. Дорога є частиною планів Африканського союзу по з’єднанню порту Дакар в Сенегалі (Західна Африка) з портом Джібуті на сході континенту. Оскільки траса пройде більш ніж через десяток держав, єдина умова Росії — попередня згода всіх потенційних учасників проекту.

Першим На етапі проекту буде модернізована вже існуюча залізниця від Дакара до Бамако — столиці сусідньої Малі. Обсяг фінансування оцінюється в 2,2 млрд. доларів.

Після того, як залізниця з Дакара досягне Судану, вона, можливо, з’єднається з трансафриканской гілкою з Каїра до Кейптауна, яку починали будувати ще британські колонізатори.

Втім, інтерес у Росії не тільки до «залізці». Раніше повідомлялося, що «Роснефть» розглядає питання будівництва в Судані, на березі Червоного моря, нафтопереробного заводу. Фінансувати проект буде Газпромбанк.

Крім того, відомо про контакти «Роснефти» з нігерійської Oranto Petroleum, яка має у своєму портфелі родовища в Південному Судані.

Республіка Південний Судан до 2011 року, коли було проголошено її незалежність, була територією гуманітарної катастрофи, в ході якої загинули мільйони людей. У самому Судані тихіше, однак випадки захоплення заручників, у тому числі громадян РФ, бували.

Таким чином, російські інвестиції в місцеві інфраструктурні проекти дуже ризиковими і потребують захисту. Це відноситься і до сусідньої Центрально-африканській республіці (ЦАР), через яку також пройде залізниця». Нещодавно тут були вбиті російські журналісти.

Втім, в ЦАР вже діє російська ЧВК. Французька Le Monde пише про це з погано прихованою ревнощами. Що стосується самого Судану, то щільність контактів РФ з тамтешнім керівництвом настільки висока, що президент цієї країни прилетів на переговори в Сирії на російському літаку.

І все ж виникає питання: а чи потрібно Росії настільки енергійно інвестувати в «чорний континент»? Той факт, що так чинить наш стратегічний партнер — Китай, ще нічого не доводить. Пекін спочатку розвинув свою країну, зробивши її другою економікою світу, і лише потім зайнявся експансією. Росія похвалитися надмірним розвитком власної території навряд чи може.

Правда, у Вашингтоні нашої активності вже побоюються. «Наші конкуренти серед великих держав, а саме Китай і Росія, стрімко розширюють свій фінансовий і політичний вплив по всій Африці», — турбується радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон у своїй статті в WP.

Нас намір стримувати? Отже, Москва на африканському напрямку все робить правильно?

— Сама по собі ідея зв’язати дві частини африканського континенту чудова, — вважає доцент Східного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Ігор Герасимов. — Це активізує економічне життя регіону, дозволить спростити доставку товарів, які зараз оплывают африканський континент. А так їх можна буде доставляти по суші за короткі терміни.

«СП»: — Так, з Судану потяги зможуть іти не тільки до Червоного моря — в Джібуті, але і до Каїра або до Кейптауна за трансафриканской гілці північ-південь…

— Це помилкова інформація. Такий гілки не існує. Британці її так і не добудували. Якби гілка Каїр-Кейптаун реально існувала, то залізниця всередині Судану була зовсім іншого рівня. А так це одноколійна дорога, вузька колія.

«СП»: — Виходить, Росія зробить те, що не змогли зробити британці. Які, на вашу думку, ризики проекту?

— Очевидно, дорога піде по пустельних районах Судану. Знадобиться технічне забезпечення, щоб шляху не засипало піском. Крім того, існує небезпека набігів місцевих кочових племен.

Але найголовніше — потрібна добра воля усіх держав, через територію яких пройде залізниця. Адже, якщо в одному місці буде «непрохідність» дороги, то це вплине на графік руху поїздів. Саме з цієї причини в Африці намагаються використовувати авіацію.

Але якщо проект все ж реалізують, то це буде такий африканський «шовковий шлях».

На думку керівника Центру досліджень російсько-африканських відносин і зовнішньої політики країн Африки Інституту Африки РАН Євгенія Корендясова, розглядати участь Росії в будівництві трансафриканской залізниці треба крізь призму нової стратегічної лінії Москви на континенті.

— Підсумки засідання міжурядової комісії Росія — Судан підтверджують тенденцію щодо розширення співпраці з Африкою по всіх лініях. З тим же Суданом у нас давні стосунки. Ще в середині 19 століття російські фабриканти і купці створили там перше золотодобувне підприємство. Серйозний фундамент був створений і в радянські роки. Хоча були слабкі періоди.

«СП»: — Росія активізується в Африці прямо на очах…

— Певну роль у цьому відіграла політика санкцій проти нас. Але головне те, що тепер і на політичному рівні та на рівні бізнес-спільноти визріло розуміння необхідності та вигідності розширення торгово-економічних зв’язків для обох сторін. При цьому ми будуємо відносини на ринкових правилах, відмовилися навіть від натяків на політичне домінування.

«СП»: — У чому конкретно ця вигода для нас?

— У нас є інтерес у гірничо-видобувній галузі — видобуток урану, марганцю, танталу, хрому, металів платинової групи, бокситів, а також в освоєнні енергетичних ресурсів — нафти і газу.

А взагалі, Африка — величезний континент. Більше мільярда жителів. На Африку припадає 30 відсотків світових запасів природних ресурсів. Особливо тих, які все більш затребувані новітніми технологіями.

Цим пояснюється наплив на африканський континент, як старих традиційних партнерів, так і нових, так званих «піднімаються країн», — Китаю, Бразилії, які вже зараз контролюють 30% зовнішньоторговельних зв’язків континенту.

«СП»: — За такі багатства боротьба буде не на жарт…

— Так, ризики є. Зокрема, у зв’язку із збройними конфліктами. Правда, їх число зараз скоротилася, завдяки контингентами військ ООН. Є також ризик терористичної небезпеки, включаючи піратство. Воно стало серйозною загрозою в зоні Гвінейської затоки, де знаходяться стратегічно важливі запаси вуглеводнів.

Крім того, зростає конкуренція з боку американців, країн Євросоюзу і навіть співробітництво в рамках БРІКС не скасовує суперництва. Наприклад, в ПАР ми боремося за контракти ядерної енергетики з компаніями Китаю та Франції.

Але це все виправдано. Доходи на капітал в Африці підвищені — 20-25% проти 10-11% у середньому по світу.

«СП»: — Які можливі політичні бонуси від російського участі в будівництві африканського «транссибу» і в інших проектах?

— Для Росії зараз дуже важливо розширити простір політичного і економічного маневру. З урахуванням тієї важкої ситуації, в якій знаходиться зараз світове співтовариство у зв’язку з ломкою багатьох структур, платформ, інститутів. Зараз і ми, і Судан спільно відстоюємо принципи суверенітету, невтручання і рівноправності у міжнародних відносинах.

До речі, президент Путін висловився за створення саміту Росія-Африка, як майданчики для досягнення розуміння і просування принципів взаємодоповнення, взаємовигідності у наших відносинах.

Про те, як співвідносяться внутрішньоросійські і зовнішні інтереси вітчизняних компаній нам розповів директор Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетично досліджень РАН В’ячеслав Кулагін.

— З точки зору держави, якщо якась наша компанія працює десь на зовнішніх ринках і отримує прибуток, то це плюс. Тому що з цією прибутку сплачуються податки. Тому головне питання, наскільки ці закордонні проекти виявляться прибутковими. Якщо наша компанія увійшла в проект, який згодом виявився збитковим, то це мінус для держави, оскільки ці збитки зменшують оподатковуваний прибуток і як наслідок — доходи бюджету.

Крім того, наші найбільші компанії, які найчастіше працюють за кордоном, належать державі, яка є їх власником акцій. За ним нараховуються дивіденди. Якщо компанія робить що-небудь неправильно, то її капіталізація падає, а це прямий збиток державі. Ну, а якщо правильно, то це плюс. У світі це нормальна практика.

Якщо подивитися на BP, Shell або Mobil — найбільших гравців нафтового ринку, то у них у багатьох бізнес в країні походження займає дуже невелику частку. А основні сегменти бізнесу — зарубіжні дивізіони.

«СП»: — Shell або Mobil спочатку освоїли ринок в своїх країнах і тільки потім почали експансію. А наші нафтові компанії часом нишпорять за кордоном, забуваючи про Росії. Так, Омський НПЗ запросили реконструювати зарубіжну корпорацію, а «Роснефть» збирається будувати НПЗ в Судані. Може, спочатку підняти Росію, а вже потім Африку?

— Як правило, нафтогазові компанії самі будівництвом не займаються, а оголошують тендер. Якщо тендер виграє компанія з іншої країни, то вибір робиться на її користь. Хоча тут треба розуміти, що коли проект реалізує вітчизняна компанія, то це додатковий внесок у російський ВВП, тому що будуть завантажуватися наші будівельні потужності.

«СП»: — Ось саме…

— Тут питання, швидше, до державної політики, яка повинна вестися так, щоб наші підприємства на нашому ринку не виявлялися не конкурентоспроможними. Треба дивитись, які є недоліки і як їх треба компенсувати. Тим більше, що технологічно ми повинні бути попереду, так як нафтогазова галузь для Росії куди більше рідна, ніж для багатьох інших країн. Програми імпортозаміщення, по ідеї, саме на це й спрямовані.