Мураєв перевзувся і став «бандерівцем». Ось воно – дно української політики

Євген Мураєв у багатьох українців асоціюється як проросійський опозиційний політик. Проте це вже не так.

Опальний Мураєв здійснив черговий політичний «кидок» і перейшов під крило Адміністрації президента. І не Росії, а України. Для того, щоб «приструнити» так званого «опозиціонера», Банковій не довелося докладати занадто багато зусиль – трохи активності від СБУ та податківців і Мураєв «перефарбувався».

На вихідних Мураєв у своєму інтерв’ю каналу видав заготовлений спіч – закликав СБУ «зайнятися» Віктором Медведчуком та «Опозиційної платформою – За життя». Посил простий – Мураєв головний патріот країни, Медведчук – людина Путіна, а «Опозиційна платформа – За життя» – єдиний кремлівський проект в Україні. Те, що Медведчук має вихід на Путіна, це загальновідомо. Навіть президент Порошенко це визнає від зазначає публічно. Головне в цьому доносі Мураєва інше – навіщо раптом йому знадобилася ця театральна постановка, яку потім напрочуд живо поширили в Мережі?

Мураєв затаїв образу на Медведчука та Рабіновича. Однак справа далеко не тільки в цьому. Правда ховається в політичних процесах, які відбуваються в останні місяці.

Хто дивиться політичні шоу на російських каналах, міг помітити, що Мураєва там практично не цитують, а якщо в обговореннях і згадують, то в негативному контексті. Мураєв більше не може розраховувати на прихильність Кремля, оскільки там не люблять подвійну гру, а тим більше, «перевзування на льоту».

Справа в тому, що під час створення «Опозиційної платформи – За життя» Мураєв вів переговори з Банковою. Це спливло назовні, Медведчук і Рабинович засумнівалися, чи варто брати в партію такого ненадійного партнера. У підсумку Турчинов переконав Мураєва не приєднуватися до об’єднаної опозиції, обіцяючи золоті гори. Так з’явилася дивна партія «Наші», яка викликає прямі асоціації з ще одним проектом Банкової – партією «Наш край». Розрахунок провладних політтехнологів спрямований на те, щоб на виборах відібрати частину голосів у опозиції. Для цього Мураеву Турчинов і компанія запустили агресивну рекламну кампанію, тепер його обличчя красується з бордів по всій країні. Просто кажучи, Мураєва Банкова використовувала для послаблення опозиції. По суті, ще один такий проект – це залишки Оппоблока. Що «Наші», що Оппоблок – позбавлені політичних перспектив освіти, сенс існування яких зводиться до того, щоб відкусити по парі відсотків у «Опозиційної платформи – За життя».

Напевно, цікавляться політикою могли помітити, як в останні місяці влада вустами «Народного фронту» почали агресивну інформаційну кампанію проти Віктора Медведчука. Мовляв, проросійський, загроза нацбезпеці, п’ята колона тощо. Дивно, але вчорашній опозиціонер Мураєв слово в слово повторює тези «партії війни», яку ще недавно критикував.

«У вас неприкрито йдуть у політику політичні партії, які очолюють люди, які є контактними особами президента Російської Федерації, які безпосередньо прямим рейсом, літають до нього… Тому, якщо вам дійсно хочеться знайти п’яту колону і руку Кремля, ви далеко не шукайте, нічого не придумуйте, у вас все перед очима… Я нагадаю, що нещодавно утворилася нова платформа… Це єдиний кремлівський проект в Україні”, – надиктував Мураєв на камеру заготовлений текст.

Подібні тези раніше на камеру декларували деякі «фронтовики», а тепер їх озвучує той, хто ще кілька місяців тому демонстрував народу свої відверто проросійські погляди, обіцяв захищати російську мову, радянські свята і «загальну історію» з «братнім російським народом». Тепер Мураєв каже, що партія «Наші» – «єдина проукраїнська послідовна партія», а сам він проти інтеграції з Росією.

Мета української «партії війни», в принципі, зрозуміла – прибрати з порядку денного будь-які можливості на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, щоб утриматися при владі. Медведчук сьогодні пропонує план, як можна було б поступово закінчити війну. Його слухають у Кремлі, а отже, з ним будуть говорити, що важливо, адже з націоналістами і псевдонационалистами Росія говорити не буде. Також на кону стоїть обмін полоненими, а, як говорив Порошенко, Медведчук тут єдиний ефективний парламентер.

Якщо військового вирішення цього конфлікту немає, тобто дипломатичний. Його Медведчук і намагається донести до вух президента Порошенко. Щоб перешкодити цьому, вкрай праві елементи під влади розгорнули кампанію з дискредитації як самого Медведчука, так і його ідей. Мова про Яценюка, Турчинова, Авакова і більш дрібних осіб. Вкрай дивно, що Мураєв розвернувся на 180 градусів, приєднавшись до цієї компанії.

«Я впевнений, що наші громадяни розберуться, хто реально може принести мир у країну, хто реально має можливість вести переговори з реалізації світу. Подобається це комусь чи ні, але крім як політиків, представлених у “Опозиційної платформі – За життя”, ні в кого немає реального плану мирного врегулювання», – говорить нардеп Нестор Шуфрич.

За великим рахунком, це зрада свого виборця вилізе Мураеву боком вже дуже скоро. Критикуючи, не пропонуючи нічого конструктивного натомість, він ризикує втратити навіть тієї підтримки, яка у нього могла б бути на наступних виборах. Виборець не такий дурний, як здається деяким пройдисвітам – перевзування і перефарбовування в гонитві за доларом швидко викривається, а брехунів чекає політична звалище.

Ще одним підтвердженням того, що Мураєва вирахували в Москві і викреслили зі своїх списків підтримки, є той факт, що ім’я Євгена Володимировича буде у другій частині санкційного списку РФ. Наші джерела стверджують, що в Кремлі поставили жирний хрест на Мураеве і готують йому неприємності.

Жадібність і недалекоглядність Євгена Мураєва привела його в ситуацію, коли він перетворився на маріонетку, яку більш розумні гравці смикають за ниточки, щоб вона говорила і робила потрібні їм речі. Тільки от що буде робити Мураєв, коли пройдуть вибори, і його нові покровителі з тріском на них програють?

Автор: Олексій Нікітенко