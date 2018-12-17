Синод Московського патріархату негайно звільнив ієрархів, які брали участь у Соборі

Синод Московського патріархату звільнив ієрархів, які брали участь у Соборі.

Відомо тільки про двох митрополитах УПЦ МП, які прийшли на собор – Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

“Священний синод змушений був прийняти рішення щодо двох наших архиєреїв, які незважаючи на рішення архієрейського собору взяли участь у зборах 15 грудня. Священний синод звільнив від управління єпархією і заборонив богослужіння митрополиту Вінницькому і Барському Симеону, а також заборонив богослужіння і зняв з посади вікарного єпископа Київської митрополії митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра”, – сказав митрополит Бориспільський, Броварський Антоній (Паканич) за підсумками засідання.

Також були прийняті відповідні рішення щодо простих священиків і дьяконов, які брали участь в об’єднавчому соборі.

Синод призначив нового архієрея: Переяслав-Хмельницьку єпархію очолив клірик Діонісій (Пилипчук), у Дніпропетровській єпархії призначений архімандрит Андрій.