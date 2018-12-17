Британія проводить перевірку телеканалів РФ

Інформація про пропаганду надійшла від Міністерства закордонних справ Латвії.

Британський медиарегулятор Ofcom перевіряє програми, які транслюються в Балтії двома російськими телеканалами “НТВ Мир” і “РЕН ТВ”, на наявність пропаганди.

У виданні зазначають, що інформація про пропаганду надійшла від Міністерства закордонних справ Латвії. Мова йде про програми від 2 і 3 квітня 2018 року, присвячених отруєння в Солбери колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. У МЗС додали, що матеріали, які з’являлися в ефірі Russia Today мають пропагандистський характер.

“Ці російські телеканали, які мовлять в нашій країні, є неприхованою пропагандою”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, “НТВ Мир” і “Рен ТВ” можуть передавати програми з Росії в рамках Європейського Союзу завдяки ліцензіями Ofcom, що належать компанії Baltic Media Alliance Ltd, зареєстрована за адресою в центрі Лондона. За словами виконавчого директора компанії, Маргуса Мерима, обидва канали роблять акцент на темах, пов’язаних з розвагами і культурою.