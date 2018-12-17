Підступ: Томос буде не синодальним, а патріаршим

Привітання Вселенського Патріарха Варфоломія і обіцянку Томосу без Синоду – тривожний знак того, що помісні церкви не підтримають цієї події.

Томос буде не синодальним, а патріаршим – це знижує його значення на порядок. Бо це демонструє слабкість Фанару, де Варфоломій навіть у власному будинку не господар.

Як передає replyua.net такий прогноз у своєму блозі висловив політичний експерт Соломон Манн.

За його словами, від того, що відбувається виграла також і офіційна церква УПЦ, яка поки залишається єдиною канонічно визнаною, оскільки визнання Варфоломія нічого не значить – головне – це визнання помісних церков. Народ завжди прихильна переслідуваному, навіть якщо він останній негідник – народ жалісливий, гостро реагує на несправедливість і явну брехню. Тому симпатії православних віруючих сьогодні на боці УПЦ (МП) – церква тепер порівнює себе з переслідуваними візантійцями апостолами, з гинуть на аренах першими християнами і підтримка тільки посилюється від кожного акту переслідування попов спецслужбами.

Манн вважає, що основні вигоди фанарской інтриги знизав Філарет, який знову набув митрополичий клобук, нехай і не на собі. Тепер він буде пожинати плоди помилок Варфоломія, який думав, що греки хитріше українців, але українці довели свою перевагу і патріарх залишився «з носом».