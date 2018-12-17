Гриценко підтримали ще два політика

Журналістам стало відомо, що лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка та кандидата на пост президента України готові підтримати ще два політика.

Зазначається, що до команди Анатолія Гриценка приєдналися Микола Катеринчук та Микола Томенко.

«У нас попереду День Святого Миколая. Два Миколи за столом. Я вже загадав бажання», — заявив політик.

За словами Миколи Томенка, вони всі разом пройшли шлях «двох Майданів», тому готові объеденяться за одні цінності і привести до влади патріотичних політиків.