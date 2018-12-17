ООН проголосувала за Глобальний договір про біженців

Угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих країн.

На 55-му засіданні Генеральної Асамблеї ООН країни-учасниці взяли Глобальний пакт про біженців.

“Прийнятий в понеділок Глобальний пакт про біженців стане найбільш сильним і справедливим міжнародним відгуком для мільйонів людей, що покинули свої будинки, і для спільнот, які їх поселили”, – йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter ООН.

“Генасамблея ООН тільки що погодила історичний Пакт про біженців. Ця сама значуща ініціатива по розділенню тягаря проблеми біженців, яку я бачив за останні 34 роки роботи з біженцями”, – зазначає верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Дана угода передбачає механізми ослаблення тягаря біженців з приймаючих країн, механізми щодо покращення ситуації із забезпеченням біженців на нових місцях, а також зусилля по поліпшенню умов життя в тих місцях, звідки спостерігається найбільший відтік жителів.

На Генасамблеї ООН у понеділок пакт підтримала 181 країна, дві країни проголосували проти нього.