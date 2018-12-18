Головний редактор «Эхо Москвы» Венедиктов обізвав пропагандиста Кисельова «смердючої мерзотою»

Головний редактор, співвласник і ведучий радіостанції “Ехо Москви” Олексій Венедиктов висловив образи на адресу заступника генерального директора ВГТРК, провідного підсумкового випуску новин на каналі “Росія 1” “Вести недели” Дмитра Кисельова.

Венедиктова обурила заява Кисельова стосовно заступника головного редактора провідної радіостанції Тетяни Фельгенгауер, яке він висловив в ефірі своєї програми. За словами телеведучого, Фельгенгауер стала жертвою “хворого сексуального маніяка”, який лише порізав її “шкіру на шиї”. У відповідь на це Венедиктов назвав його “смердючої мерзотою”. Повідомлення з’явилося на сторінці Венедиктова в Twitter.

“Когось дивує, що Дмитро Кисельов — смердюча мерзота?”, — задався питанням Венедиктов і уточнив:

“Я не знаю, кого хотів зачепити Дмитро Кисельов, коли свідомо брехав, що моєї подільницю Тані @tanya_f Фельгенгауер всього лише “порізали шкіру на шиї”. Таню він хотів зачепити або журнал Time, не знаю. Але, якщо кого він зачепив, то це московських медиків – “Швидкої Допомоги” та НДІ Скліфосовського, які надавали першу допомогу, везли, рятували, оперували, зшивали-зашивали, відновлювали і виходжували. Ви, панове лікарі, виявляється, не життя врятували, а всього лише поріз шкіри зашили. По телевізору сказали, а по телевізору брехати адже не будуть. Я був одним з перших, кого пустили в палату до Тані, між іншим, далеко не відразу після того, як вона опритомніла після операцій. Була справа – мене особисто головлікар Петриків випроваджував. І побачив я Таню, напевно, через тиждень. Так от, ніякому ворогу, ніякої гниде, включаючи Дмитра Кисельова, не побажаю я такого порізу шкіри…”

Нагадаємо, що напад стався 23 жовтня 2017 року безпосередньо до редакції “Ехо Москви”, куди вдалося проникнути Борису Грицу. Він двічі вдарив журналістку ножем у шию і її життя врятувало диво – якби удари припали цього на сантиметр в бік, поранення спричинили б смерть. Радіоведуча серйозно постраждала під час замаху, однак Кисельов значно применшив отримані травми журналістки.