Бердянського чиновника оштрафували на 17 тисяч за хабар 4,5 тисячі гривень

Бердянський міськрайонний суд оштрафував на 17 тис. гривень колишнього спеціаліста адміністративного відділу виконкому Бердянської міськради Олександра Врублевського за хабар 4,5 тис. гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку суду від 29 листопада.

Підприємець Артем Мечник в червні 2017 звернувся до бердянського виконком для офіційного оформлення торгового кіоску на літній сезон в районі дитячого оздоровчого центру «Маяк», проте отримав відмову через архітектурних порушень. Пізніше підприємець познайомився з фахівцем адміністративного відділу виконкому Олександром Врублевским, який повідомив, що може допомогти у вирішенні питання щодо розміщення кіоску без оформлення будь-яких обов’язкових дозвільних документів і непритягнення до відповідальності за таку діяльність. Для цього підприємець повинен передавати йому щомісяця гроші. Конкретну суму чиновник не називав, але, за поданням підприємця, це було десь 3,5-4 тис. гривень.

У липні фахівець отримав 3,5 тис. гривень, а через місяць ще 4,5 тис. гривень. Правоохоронці затримали Врублевського після передачі другий хабара.

Чиновник свою провину в суді не визнав і стверджував, що гроші у потерпілого не вимагав. Крім того, від дачі пояснень відмовився, оскільки вважає себе невинним і просив суд його виправдати.

Суд визнав Врублевського винним тільки в отриманні частини хабара, і оштрафував його на 17 тис. гривень з позбавленням права займати керівні посади з адміністративно-розпорядчими функціями строком на 2 роки.

Зазначається, що отримання 3,5 тис. гривень належним чином не оформили. Так, в матеріалах провадження відсутні дані про їх походження, видача коштів належним чином не зафіксована і у обвинуваченого не вилучалися. У протоколі аудіо-, відеоконтролю зазначено, що особа передає грошові кошти номіналом по 200 гривень. Однак на відео не видно затримання спеціаліста та вилучення коштів.