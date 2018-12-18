Американця “позбавили” блогу за знущання над самогубцем

Публікація ролика позбавила його мільйонних заробітків



Видання The Daily Dot назвало американця Логана Підлоги найгіршим блогером 2018 року. Кар’єра, побудована на знущаннях та образах, назавжди зіпсувала молодої людини, вважає журналіст Джош Кацовиц (Josh Katzowitz), що спеціалізується на дослідженні YouTube.

Кацовиц пригадав Підлозі його головний промах – жарти над тілом самогубці, яке блогер виявив під час зйомки влога в японському лісі Аокігахара (“ліс самогубців”). “Він, мабуть, думав, що це буде пересічний блог Логана Підлоги, наповнений дружніми жартами і расистськими стереотипами”, – іронізував журналіст.

Публікація ролика призвела до припинення співпраці блогера з YouTube, що позбавило його мільйонних заробітків. У підсумку той поміняв майданчик, ставши стримером і провідним подкасту.

“Він найгірший YouTube-блогер. Його відеоблог з японського лісу самогубців був одним з найбільш сумно відомих моментів в історії платформи, наніс йому, його кар’єрі і самому YouTube непоправної шкоди. І Підлога все одно не усвідомив своєї помилки”, – підсумував журналіст.

Після публікації ролика з Японії блогер приніс вибачення і пообіцяв витратитися на боротьбу з суїцидом. Проте пізніше він продовжив робити жорстокий і знущальний контент. “Він все одно переміг”, – уклав Кацовиц.

Раніше Пол потрапив на останню (десяту) рядок рейтингу найбагатших блогерів. Його впав заробіток пов’язаний з припиненням співпраці з YouTube. Канал Підлоги виключили з програми співпраці з великими рекламодавцями. Скандальна слава дозволила блогеру потрапити в список найпопулярніших персон за версією пошуковика Google.