У Новій Зеландії рибак відбився від акули двометровою

Хлопець зумів вижити.



Один з рибалок у Новій Зеландії зумів врятувати своє життя в сутичці з двометрової акулою-мако (сіро-блакитний акулою). Про інцидент повідомило місцеве видання The New Zealand Herald.

Згідно з повідомленням, 24-річний житель новозеландського міста Керікері Кевін Ллойд займався підводним полюванням у північного узбережжя Нової Зеландії. Раптово в його ногу вчепився велика акула.

«Я почав бити її ножем по голові. Їй це не сподобалося, тому вона повернулася і схопила мене за руку», – розповідає рибалка журналістам.

На щастя, разом з Ллойдом був його друг. І коли Кевін почав тиснути акулі в око вільною рукою, його друг схопив рибу за хвіст і потягнув.

Несподіваний маневр допоміг: акула відпустила людини і попливла, а молоді люди попрямували до свого човна, що стоїть в 200 метрах від них. Вони вибралися з води і перев’язали рани.

«Пощастило, що зі мною був один», – сміється рибак.

Вони підібрали третього знайомого, нырявшего в стороні від них, і дісталися до берега. У лікарні на руку Ллойда наклали десять швів. Рану на нозі вирішили не зашивати з-за особливостей пошкоджень і загрози зараження.

Видання уточнює, що акули-мако небезпечні для людей. З 1980 по 2010 рік зареєстровано 42 нападу на людину, загинули троє.