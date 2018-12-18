Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп хоче створити єдине Космічне командування

18.12.2018

Трамп хочет создать единое Космическое командованиеДокумент може бути підписаний вже сьогодні.

Президент США Дональд Трамп має намір до кінця року підписати розпорядження про створення Космічного командування США. Про це в понеділок, 17 грудня, повідомляє Голос Америки.

Очікується, що віце-президент Майк Пенс офіційно про це оголосить у вівторок в космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал. В цей же день Трамп може підписати документ.

Цей крок відділений від мети Трампа створити “космічні сили” як незалежне відгалуження збройних сил, але може стати кроком у цьому напрямку.

Наголошується, що це рішення створить Космічне командування США, яке існувало у 1985-2002 роках. В результаті терактів 11 вересня його розформували, щоб можна було створити Північне командування США з орієнтацією на захист країни.

Однак, незважаючи на те, що Космічне командування ліквідували, а його функції продовжувало виконувати Стратегічне командування США, а ВПС зберегли свою провідну роль в космосі через Космічне командування ВПС.

Читайте також:   Над Донбасом помітили американський безпілотник
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *