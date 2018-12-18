Трамп хоче створити єдине Космічне командування

Документ може бути підписаний вже сьогодні.



Президент США Дональд Трамп має намір до кінця року підписати розпорядження про створення Космічного командування США. Про це в понеділок, 17 грудня, повідомляє Голос Америки.

Очікується, що віце-президент Майк Пенс офіційно про це оголосить у вівторок в космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал. В цей же день Трамп може підписати документ.

Цей крок відділений від мети Трампа створити “космічні сили” як незалежне відгалуження збройних сил, але може стати кроком у цьому напрямку.

Наголошується, що це рішення створить Космічне командування США, яке існувало у 1985-2002 роках. В результаті терактів 11 вересня його розформували, щоб можна було створити Північне командування США з орієнтацією на захист країни.

Однак, незважаючи на те, що Космічне командування ліквідували, а його функції продовжувало виконувати Стратегічне командування США, а ВПС зберегли свою провідну роль в космосі через Космічне командування ВПС.