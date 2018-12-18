У США Тарантіно відбився від грабіжників у власному будинку

Грабіжники проникли в будинок пізно вночі.
Будинок відомого голлівудського режисера Квентіна Тарантіно в Лос-Анджелесі пограбували двоє чоловіків. Про це в понеділок, 17 грудня.
Відзначається, що двоє грабіжників проникли в будинок режисера через вікно пізньої ночі. При цьому Тарантіно знаходився в приміщенні і “чинив їм опір”, проте зловмисникам вдалося втекти.
За інформацією порталу, грабіжники винесли з будинку режисера ювелірні прикраси та іншу власність.
Зараз поліція міста перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно, записи з яких можуть допомогти встановити особи злочинців.