У США Тарантіно відбився від грабіжників у власному будинку

Грабіжники проникли в будинок пізно вночі.



Будинок відомого голлівудського режисера Квентіна Тарантіно в Лос-Анджелесі пограбували двоє чоловіків. Про це в понеділок, 17 грудня.

Відзначається, що двоє грабіжників проникли в будинок режисера через вікно пізньої ночі. При цьому Тарантіно знаходився в приміщенні і “чинив їм опір”, проте зловмисникам вдалося втекти.

За інформацією порталу, грабіжники винесли з будинку режисера ювелірні прикраси та іншу власність.

Зараз поліція міста перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно, записи з яких можуть допомогти встановити особи злочинців.