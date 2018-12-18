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У США Тарантіно відбився від грабіжників у власному будинку

18.12.2018

В США Тарантино отбился от грабителей в собственном домеГрабіжники проникли в будинок пізно вночі.

Будинок відомого голлівудського режисера Квентіна Тарантіно в Лос-Анджелесі пограбували двоє чоловіків. Про це в понеділок, 17 грудня.

Відзначається, що двоє грабіжників проникли в будинок режисера через вікно пізньої ночі. При цьому Тарантіно знаходився в приміщенні і “чинив їм опір”, проте зловмисникам вдалося втекти.

За інформацією порталу, грабіжники винесли з будинку режисера ювелірні прикраси та іншу власність.

Зараз поліція міста перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно, записи з яких можуть допомогти встановити особи злочинців.

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