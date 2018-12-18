Генасамблея ООН погодилася визнати Росію загрозою для України

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про «російської мілітаризації» Криму і Севастополя, а також частини Чорного та Азовського морів, повідомляє прес-служба організації.

Документ схвалили 66 країн, 19 держав проголосували проти, ще 72 утрималися.

Прийняттям резолюції Генасамблея «висловила серйозну заклопотаність у зв’язку з поступовою мілітаризацією Криму Російською Федерацією як окупуючої державою». У документі стверджується, що Росія проводить на території Криму військові навчання і розміщує зброю, через що в регіоні продовжується дестабілізація. Як заявляють автори документа, російські дії на території Чорного моря загрожують безпеці України.

Крім того, ООН засудила Росію з-за будівництва моста через Керченську протоку, а також висловила невдоволення обмеженнями на прохід іноземних суден через Азовське море, передає ТАСС. В резолюції міститься заклик до Москви припинити подібну діяльність.