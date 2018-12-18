У Примор’ї у нас тепер нова визначна пам’ятка: серійний губернатор. Чи є ще десь у Росії чи світі політик, який керував трьома регіонами? Амур, Сахалін, тепер ось Примор’я. Але цікаво не тільки це.

Вибори технічно, звичайно, виграні. 61 відсоток, у першому турі — Кирієнко можна привітати з успіхом. Але чи потрібно? Адже цю перемогу здобули не голосами виборців, а звичайним адмінресурсом. Значить, станься що, виборці не підтримають, а головне — губернатор не підтримає їх. Тому що його джерело влади не народ, а Кремль, він спирається не на людей, а на московських політтехнологів. І Примор’я навряд чи забув завезення в регіон Омону для розгону давніх протестів.

Як були виграні (лапки, звичайно) вибори? Колишнього переможця, Іщенко, на них не пустили — раз. Два: тут пишуть, що і в цей раз не без порушень. Три: дали зелене світло всім ініціативам Кожем’яко і його технологів, аж до «перенесення столиці Далекого Сходу» з Хабаровська. Звучить це так, ніби в Російській Федерації є федерація, і перебування смотрящих від Кремля не в одному, а в іншому регіоні вирішує для жителів. Хоча ось будуть вибори в Хабаровську — не поїде кочова «столиця» назад?

А всі інші послаблення — вони тільки на папері: захотів-дав, захотів, назад взяв. Виборці можуть вимагати чогось від губернатора? Немає. Для цього механізмів немає.

Так що тактично — перемога. А стратегічно — посадили серійного Кожемяко на порохову бочку. Чекай: рвоне — не рвоне.

В Кремлі, звичайно, вчора стріляли шампанським в стелю, але нам яке діло, на якій башті нині вивісили переможний прапор? Що, від цього репресії закінчаться, темниці впадуть, і свобода нас зустріне радісно біля входу? Немає. То-То й воно.