На що витратять гроші киян в 2019-му: новий міст, метро та зарплати по 15 тисяч

У Києві затвердили бюджет на 2019 рік. Загальна сума головного фінансового документа столиці – понад 41 млрд грн. Традиційно найбільше коштів спрямують на соціалку, комуналку і медицину.

OBOZREVATEL вивчив документ і з’ясував, на що витратять гроші киян у наступному році.

Звідки гроші

Головне джерело поповнення бюджету – податок на доходи фізосіб (ПДФО). Він, згідно з бюджетом-2019, становитиме понад 20,8 млрд грн або 52% від усіх надходжень. Друге місце (по 13%) розділили між собою дохід від єдиного податку і здачі землі в оренду. Податок на прибуток підприємств принесе 12% усіх бюджетних надходжень.

Варто враховувати, що надходження ПДФО спрогнозували з урахуванням, що середня зарплата в 2019-му для жителів столиці складе 15,3 тис. грн (на даний момент – 13,8 тис. грн).

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років становитиме 7,1%, а кількість працюючих – 1,35 млн осіб. Зростання числа вакансій очікується за рахунок сфер: сервіс, громадське харчування, будівництва і торгівля.



“Попит буде стимулювати збільшення доходів громадян, зокрема завдяки зростанню соціальних стандартів та приватним переказами з-за кордону. Заробітна плата буде зростати швидше інфляції. У 2019 році індекс реальної заробітної плати складе 4,7%”, – йдеться в бюджеті столиці.

Найбільш збиткові підприємства столиці

Відповідно до документа, в список найбільш “проблемних” підприємств потрапили”Київтеплоенерго”, “Київський метрополітен”, “Київпастранс” та інші. Причому нещодавно створене “Київтеплоенерго” в цьому році показало збиток у 847,3 млн грн. Правда, варто враховувати, що КП дістало “у спадок” борги “Київенерго”.

Найбільш збиткові комунальні підприємства:

“ Київтеплоенерго ” збиток 847,5 млн грн

“Київський метрополітен ” збиток 116,6 млн грн

“ Київпастранс ” збиток 53,4 млн грн

“Служба замовника ЖКП” Оболонського району збиток 3,9 млн грн

“Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” збиток 3,5 млн грн

ШЕУ Солом’янського району збиток 2,9 млн грн

“Інженерний центр” збиток 2,8 млн грн

ТК “Київ” збиток 1,8 млн грн

“Профілактична дезінфекція” збиток 1,6 млн грн

“Міський центр земельного кадастру та приватизації” збиток 1,5 млн грн

На другому місці за рівнем збитковості – метрополітен, на який в цьому році різко підвищили ціни (до 8 грн за один проїзд). Збиток підприємства склав 116,6 млн грн. Докладніше про те, чому комунальні підприємства працюють в мінус, і хто в цьому винен, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

“Київпастранс” (громадський транспорт столиці) також витратив в цьому році більше, ніж заробив. Збиток підприємства склав 53,4 млн грн.

На що витратять гроші: соціалка, освіта і медицина

Освіту. Витрати міста в наступному році на освіту складуть 15,3 млрд грн. В цей бюджет закладено зростання фонду заробітної плати на 20,6%. Відповідно, пропорційно можуть вирости і зарплати вчителів у столиці.

На будівництво дитячих садків (на вул. Волго-Донська, 21-а, Дарницький р-н, голосіївський проспект, Голосіївський р-н, вул. Вернадського, 17-а, Оболонський р-н, вул. Санаторна, 9а, Дарницький р-н, вул. Гречка, 10а, Подільський р-н) витратять 322 млн грн. Ремонт стадіонів і спортивних майданчиків обійдеться бюджету в 710 млн грн. Крім того, передбачені реконструкція школи №19 (Дніпровський район).

Медицина. Витрати на медицину закладені на рівні 10,2 млрд грн. При чому 5,3 млрд з цієї суми підуть за заробітні плати. 1,5 млрд витратять на реконструкції 5 медичних закладів, також планують будівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківська, 15.

Соціальний захист. Витрати на допомогу городянам складуть 8,7 млрд грн. Ця сфера замикає трійку найбільш витратних статей витрат. 85,4 тис. сімей отримають допомогу при народженні дитини. Більш 280 тис. сімей – субсидії.

ЖКГ. Видатки на житлово-комунальне господарство в наступному році складуть 1,1 млрд грн. 30 млн грн виділять на ремонти житлових багатоповерхівок (за програмами співфінансування). 500 млн грн витратять на ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Будівництво. Більше 6 млрд грн витратять на капітальне будівництво. У ці гроші ходить як зведення нових будівель, так і капітальний ремонт будівель в бюджетному секторі. “Також планується продовжити придбання житла для учасників антитерористичної операції та інших пільгових категорій населення, будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, охорони здоров’я, об’єктів комунальної сфери”, – йдеться в документі.

Що відремонтують:

дитячий сади №652, №21;

школу №42;

корпус Київської міської клінічної лікарні №11;

Київський міський перинатальний центр;

Київський міський будинок дитини “Берізка”.

Також у бюджеті закладено будівництво Подільського моста через Дніпро, лінії метрополітену від станції “Сирець” до житлового масиву Виноградар.