«Шоколадний» прокурор Олег Жученко: дах криміналітету, наркобарон і захисник одноруких бандитів. ЧАСТИНА 1

Олег Жученко пройшов трудовий шлях від слідчого районної прокуратури Вінниці до голови районної прокуратури Вінницької області. Стрімкому просуванню по кар’єрних сходах сприяла дружба з Володимиром Гройсманом, Олексієм Порошенком і зв’язку папи-прокурора.

Сьогодні, завдяки своїм зв’язкам і вінницьким коріння, Олег Жученко відчуває себе в Одесі, як риба в морі. Данина законнику платять навіть видатні кримінальні авторитети, адже ніхто не хоче мати справу з «шоколадним» прокурором.

Зі студента в генерали

Жученко Олег Дем’янович народився 20 січня 1986 року в смт. Літин Вінницької області. У 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію. Ще, будучи студентом, працював слідчим прокуратури Ленінського району Вінниці. Через два роки після закінчення вузу був підвищений до старшого слідчого.

У 2010 році на Жученко звалилося чергове підвищення — посаду заступника прокурора Староміського району Вінниці, на якій він відпрацював менше двох років.

У 2012-му наш герой перебрався в обласну прокуратуру, де отримав посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури Вінницької області. Буквально через кілька місяців його підвищили до старшого прокурора.

Через два роки, в 2014-м, Олег Жученко очолив прокуратуру Літинського району Вінницької області. Тут він пропрацював чи рік. І вже з вересня 2015-го зайняв крісло заступника прокурора Одеської області. Не встиг Олег Жученко толком розкласти свої речі у новому кабінеті, як його знову підвищили, так, ще і з перекладом. З грудня 2015 року він зайняв крісло першого заступника прокурора Одеської області.

Влітку 2016-го, після того як Віктор Шокін прибрав з посади одеського облпрокурора Давида Сакварелідзе, його місце зайняв Микола Стоянов.

Але після масових протестів місцевих активістів і звернення особисто Петра Порошенка Стоянов був знятий. А його місце здобув Олег Жученко. Уявити Одесі нового законника приїхав особисто Юрій Луценко перервав заради цього навіть свій візит до Брюсселя. І це говорить багато про що…

Ні дня без скандалу

Прихід Олега Жученко на нову посаду ознаменувався скандалом. Так, облпрокурор почав свою роботу з кадрової чистки, примусивши весь апарат облпрокуратури написати заяви за власним бажанням.

Зачистка старих кадрів була цілком обґрунтована, Жученко було необхідно звільнити місця для свого «вінницького» клану. І як тільки в Одесу з’їхалися його товариші-прокурори і зайняли затишні кабінеті в обласній прокуратурі, Олег Дем’янович відчув себе справжнім доном Корлеоне.

Почав Олег Жученко з пресування бізнесу. Прокурорські взялися за побори з місцевих підприємців, обклавши їх непомірною даниною. Схема поборів проста: перевірка і наїзд прокурорських на бізнесмена, далі — пропозиція «даху» і щомісячна данина. Платять прокурору все, і дрібні торговці, і велика риба, так як розуміють — не заплатиш сьогодні, а завтра твій ларьок або магазин закриють. Особисто заносять Жученко навіть відомий у кримінальних колах бізнесмен Володимир Галантерник і директор ринку «7-й кілометр» Василь Мозгальский.

У соцмережах регулярно обговорюють такий спосіб заробітку прокурора. Але от тільки ні в ГПУ, ні в Адміністрації Президента, цього не помічають.

«Сьогодні Жученко свято виконує покладені на нього обов’язки. Щомісяця отримує від Лампочки (Галантерника), Мозгальского (промринок 7-й км) та інших великих бізнесменів, від силовиків (ГУ НП, податкової інспекції, міліції, УСБУ), від підлеглих прокурорів за «солодким» справах, дійшов до того, що не гребує і грошима від наркобаронів, бандитів (Халід) і т. д. Брудний він людина і ніхто йому не допоможе. Народ все знає», — пише користувач під ніком «Абу».https://golos.ua/i/643346

Але заробляє Жученко не тільки наїздами. Також він зачиняє за великі шелестять «спасибі» кримінальні справи і затягує резонансні розслідування.

В якості прикладів наведемо лише кілька фактів, так як перераховувати все, дарма бруднити папір, адже завдяки своїм покровителям Жученко практично невразливий.

І так, почнемо… В березні 2015-го в Одесі був убитий співробітник Малиновської районної прокуратури Одеси С. Мельничук. За даними слідчих, вбивство було замасковано під суїцид. У скоєнні злочину слідство звинуватило господаря квартири, з вікна якої випав прокурор.

Курирував розслідування справи Олег Жученко. І як SKELET-info стало відомо, підозрюваний у вбивстві відстебнув не малу суму за те, щоб опинитися на волі до суду. Ну, і після того, як вийшов з СІЗО, природно втік.

У 2015 році не без сприяння Олега Жученко прокуратура Одеської області провалила розслідування масштабної афери чиновників обласної ради, які розпродали значущі об’єкти міста на фіктивних аукціонах.

«Дачу Маразлі» на Французькому бульварі, приміщення старої бази відпочинку на дунайському острові Лімба, «пальове поле» за Палацом спорту на проспекті Шевченка продали за заниженою вартістю. Поліція під керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження, але з того часу нікому з посадових осіб Одеської облради про підозру так і не повідомили.

Єдиним фігурантом у справі прокуратура назвала директора фірми «Геродот» Владислава Балабана, який купив «Дачу Маразлі». Справа навіть передали в суд, але там Балабана дивовижним чином виправдали. В результаті з усіх незаконно придбаних ділянок був знятий арешт. Після чого дільниці почали забудовувати.

Ще одна історія — це участь Олега Жученко розпилі на метал 18 робочих кораблів держпідприємства «Чоразморшлях». Якщо коротко переповісти, то суть в тому, що підприємство віддало в суборенду фіктивним фірмам-прокладкам 18 кораблів, після чого суборендарі різко заявили про банкрутство та вирішили здати кораблі на металобрухт. В той час, як велося слідство щодо фірм-прокладок, особисто Олег Жученко зняв арешт з кораблів, тим самим дозволивши розпиляти їх на метал. А ті могли повернутися в держвласність і ще довго плавати і приносити прибуток державі. Але хіба можуть зрівнятися інтереси держави з фінансовою зацікавленістю прокурора?

Йдемо далі… В 2016 році прокурор Одеської місцевої прокуратури №1 Сергій Калінін навіть спалив свого шефа. Так, він активно вимагав гроші у своїх знайомих за «рішення» якихось юридичних питань. Оскільки ті на вимагання не велися, Калінін пригрозив їм проблемами зі своїм шефом Жученко. Після цього історія стала надбанням громадськості. Але і в цей раз обласного законника ніхто не дорікнув.

Ось ще один цікавий момент. Відомо, що негласний «господар» Одеси Володимир Галантерник крім інших поборів щомісяця виплачує прокурору Одеської області Олегу Жученко 200 тисяч доларів США «неофіційної зарплати».

Зазначені кошти обласний прокурор отримує за надання інформації про найбільш резонансні справи і виконання доручень бізнесмена. Не раз кримінальний авторитет і облпрокурор були помічені за бесідою в ресторані «Бабель Фіш».

Практика кришування кримінальних справ поставлене нашим героєм на потік. Справа дійшла до того, що Олег Жученко відкрито демонструє свою позицію добродія щодо явні злочинців, тим самим підтверджуючи свою заангажованість.

В якості прикладу нагадаємо, як облпрокурор прокоментував резонансну справу про зґвалтування 14-річної школярки 4 хлопцями, яке відбулося під Одесою, в Крижанівці.

«Це такі ж діти. Потрібно встановити об’єктивні обставини. Сама дівчина потім вказувала, що хотіла залишитися з одним із них навіть жити. Взяти бездумно під варту таких же дітей немає сенсу», — заявив прокурор.

Всі четверо фігурантів справи через рік на волі, справа застопорилася завдяки прокуратурі.

А, наприклад, у 2017 році невідомі особи захопили 2000 кв. м одеського військового аеродрому, вночі просто пересунувши паркан. У свою чергу Олег Жученко в присутності громадськості просто розвів руками, мовляв, а що поробиш, життя непроста штука.

Беручи приклад зі свого шефа, службовці Одеської прокуратури відкрито порушують ст. 214 КК України.

Так, особисто до Олега Жученко звернувся з питанням активіст і поцікавився, на якій підставі ще до проведення розслідування і без рішення суду прокуратура внесла відомості про подію в ЄРДР. По суті тим самим прокурори звинуватили в злочині громадянина без суду і слідства. На жаль, відповісти на це питання Олег Жученко теж не зміг.

Валерія Романова, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

«Шоколадний» прокурор Олег Жученко: дах криміналітету, наркобарон і захисник одноруких бандитів. ЧАСТИНА 1 оновлено: Грудень 17, 2018 автором: creator