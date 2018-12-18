Журналісти показали котедж голови ПЦУ Єпіфанія під Києвом

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній (в миру – Сергій Думенко) володіє будинком у селі Святопетровское Київської області. Відповідні фотографії оприлюднили журналісти видання «Країна».

Двоповерховий котедж жовтого кольору знаходиться в Києво-Святошинському районі Київської області в селі Святопетровское. Територію оточує невисокий сірий паркан. Крім основного будинку на ділянці розташовані ще кілька будівель, типу гостьового будиночка і господарське приміщення.

відповідно з випискою з реєстру нерухомого майна, площа будинку — 206 квадратних метрів. Крім того, у Єпіфанія є дві ділянки — 0,9 і 0,7 гектара для присадибного господарства.

Як стверджують журналісти, сьогодні нерухомість в цьому районі можна купити від $500 за квадратний метр. Тобто вартість будинку Єпіфанія може становити не менше $100 тисяч.

Крім того, він володіє кількома ділянками в селі Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області.

«Будинок і присадибна ділянка дісталася йому за рішенням суду, очевидно, у зв’язку з отриманням у спадок. Крім того, ділянкою площею 1,4 гектара він обзавівся в березні цього року. Земля там має цільове призначення — для ведення товарного сільгоспвиробництва. Відразу ж після покупки Епіфаній передав ділянку на 7 років в оренду скандально відомої «дочки» агрохолдингу «Мрія», ТОВ «Мрія Фармінг Буковина», яку нардеп Максим Бурбак навесні цього року звинувачував в земельному рейдерстві», – зазначають журналісти.

У цьому ж селі у Думенко є пасовище на 0,3 гектара і такого ж розміру покіс. Ці ділянки були йому передані безоплатно в кінці осені 2016 року рішенням місцевої сільради.

Також у архієрея є трикімнатна квартира в столичному житловому комплексі «Молодіжний квартал» на вулиці Єлизавети Чавдар. Житло площею понад 90 кв. м було куплено в кінці 2013 року. «На сьогодні ринкова вартість такої нерухомості — $1100 за квадратний метр. Таким чином, сьогодні квартира Думенко коштує близько $120 тисяч», – додають журналісти.

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