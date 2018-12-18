За 11 місяців в світі вбили 80 журналістів

В різних країнах світу загинуло дуже багато журналістів.



З січня 2018 року в світі не менше 80 журналістів були вбиті у зв’язку з їх професійною діяльністю. Про це йдеться в щорічній доповіді про свободу преси, який правозахисна організація Репортери без кордонів опублікувала у вівторок, 18 грудня.

Більше половини загиблих припадає на п’ять держав – Афганістан (15 осіб), Сирії (11), Мексику (9), Ємен (8) і Індію (6). “Червнева атака на редакцію видання Capital Gazette в США також забрала життя шести журналістів. Мексика є єдиною країною з високим числом убитих журналістів, в якій не відбувається збройний конфлікт”, – наголошується в повідомленні.

Усього в зонах військових конфліктів за 11 місяців 2018 року загинули 44 журналіста.

“Кількість вбивств представників громадянської журналістики порівняно з 2017 роком збільшилася майже вдвічі – з 7 до 13 осіб”, – йдеться в повідомленні.

В даний час в світі 348 журналістів перебувають під вартою. Понад половини з них укладені в п’яти країнах – Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії.