Євросоюз змінив норми викидів для нових авто

Встановлена межа є компромісом.

Нових автомобілів в Євросоюзі до 2030 року необхідно скоротити викиди вуглекислого газу на 37,5 відсотків порівняно з рівнем 2021 року.

До такої позиції у понеділок, 17 грудня, прийшли представники Єврокомісії, Європарламенту, а також країн – учасниць ЄС у ході переговорів в Брюсселі.

“Викиди двоокису вуглецю у легких вантажних автомобілів до цього ж терміну повинні бути знижені на 31 відсоток. Проміжною метою для обох груп транспортних засобів виступає скорочення викидів на 15 відсотків до 2025 року”, – йдеться в повідомленні.

Встановлена межа є компромісом. Країни Євросоюзу закликали скоротити викиди вуглекислого газу на 35 відсотків, а Європарламент виступав за їх 40-процентне зниження.

Як зазначається, Міністр сталого розвитку та туризму головуючої в ЄС Австрії Елізабет Кестингер позитивно відреагувала на досягнення єдиної позиції, зазначивши напружений характер переговорів. Європейське суспільство захисту споживачів також вітало нові вимоги для автомобілів.

У свою чергу, Об’єднання німецької автомобільної промисловості виступило з їх різкою критикою, зазначивши, що нововведення “занадто багато вимагають і мало чому сприяють”.