Американці назвали найпопулярніше слово цього року

Слово має багато значень – від юридичних до філософських.



Укладачі американського тлумачного словника Merriam-Webster вибрали словом 2018 року іменник “justice” (“справедливість”, “правосуддя”, “законність”). Це слово стало найбільш популярним на сайті тлумачного словника, його шукали на 74% частіше, ніж у 2017 році.

Автори словника відзначили, що слово має багато значень – від юридичних до філософських.

У десятку слів, які користувачі словника шукали найчастіше, увійшли “nationalism” (“націоналізм”), “pansexual” (“пансексуальный”), “Lodestar” (“Полярна зірка”), “epiphany” (“прозріння”), “feckless” (“безвідповідальний”), “Laurel” (ім’я Лорел), “pissant” (“нікчемність”), “respect” (“повага”), “maverick” (“инакомыслящий”) і “excelsior” (“все вище”).

У 2017 році тлумачний словник Merriam-Webster вибрав словом року “feminism” (“фемінізм”).