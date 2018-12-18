Флінн зробив заяву на допиті.



Колишній начальник Головного розвідуправління Росії Ігор Сергун помер в Лівані, а не в Підмосков’ї, як говорилося в офіційних повідомленнях. Місце смерті Сергуна згадав колишній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн.

Звіт про допит з показаннями Флінна офіційно опублікований, але в ньому приховані окремі абзаци.

Флінн розповідав про свої контакти з росіянами, в тому числі Сергуном і згадав про “смерть Сергуна в Лівані”. Більше ніяких подробиць про обставини не повідомляються.

За офіційною версією, Сергун помер у будинку для відпочинку в Підмосков’ї від серцевого нападу 3 січня 2016 року.

Американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor вже повідомляла, що його смерть настала в інший день і в Лівані.