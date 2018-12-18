SMS-повідомлення вартістю 700 рублів

Райффайзенбанк попереджає за гроші по телефону забудькуватих позичальників.

У Райффайзенбанку розіслали по телефону своїм клієнтам – позичальникам передноворічні повідомлення з пропозицією зустріти новорічні свята без наростаючої заборгованості і всіляких прострочень, внісши необхідну суму по кредитці «вже сьогодні». Клієнти банку, які не є його боржниками, спантеличені даними СМС і припустили, що орудують шахраї, але, як з’ясувалося, все законно – ініціатива виходить від банку, пише видання «Комерсант».

ЗМІ зазначає, що згідно з тарифним планом банківської установи, комісійні за моніторинг стягуються в одноразовому порядку у перший же день, коли відбувається прострочення, яка складає рівно сімсот рублів. Раніше така комісія в банку вже була, однак іменувалася вона штрафом. У прес-центрі фінансової установи виданню пояснили, що штрафну міру за прострочення чотири роки тому перейменували в комісію, яка стягується за моніторинг прострочень.

Зазначимо, що влітку 2014 у Росії запрацював закон про кредити, згідно з яким були суворо обмежені розміри штрафів за позиками. На думку експертів, після того, як закон набрав чинності, банківські установи стали скасовувати штрафи, але тут же ввели різного роду комісії. В цьому випадку банки демонструють винахідливість і придумують ряд схем, які приносять їм додатковий заробіток.

Однак від зради назв такі комісії не набувають досконалий і законний вид.

На думку експертів, закон про споживчі кредити містить норму, що забороняє стягувати винагороду за послугу, яку в банку надають тільки в особистих інтересах. У цьому зв’язку «Ъ» вказує на судову практику Верховного суду РФ п’ятирічної давнини, де чітко є рекомендація судам визнавати незаконними положення кредитних угод, в яких комісія не була платою за певну банківську послугу. А замість цього комісія була передбачена за ряд стандартних дій, без яких у банку не змогли б узгодити кредитний договір. Експерти пояснюють, що комісію можна вважати законною тільки в тому випадку, якщо клієнт міг по своїй волі “дати добро” на включення в договір даної опції.

Тим часом у коментарі виданню у «Райффайзенбанку заявили, що під час оформлення кредитної картки, клієнт читає договір і висловлює згоду з порядком використання карти, де також зазначено і комісія. У банку додали, що в разі прострочень, вони несуть ряд витрат з моніторингу прострочень позичальника, так як доводиться запитувати інформацію в кредитних бюро по іншим заборгованістю клієнта. Тим часом правозахисні організації одноголосно стверджують, що подібні дії банку все одно неприпустимі.

У свою чергу в Центробанку ЗМІ розповіли, що закон встановлює обов’язок банку безоплатно повідомляти клієнта про наявність заборгованості. При цьому багато банків воліють інформувати своїх клієнтів про простроченнях разом з низкою інших сервісних послуг, наприклад, швидке обслуговування в першочерговому порядку або вдосконалені канали отримання відомостей про борги, але вже за додаткову плату. Проте в ЦБ підкреслили, що клієнт завжди може відмовитися від таких послуг і в спірних випадках, якщо питання вирішити не вдається, регулятор пропонує звертатися за справедливістю до суду.