“Навколо досить багато побоювань / пророкувань черговий “ініціативи” Кремля вже найближчим часом”, – пише історик на своїй сторінці в Facebook.

“Її чекають, тому що:

1) у середньостроковій перспективі треба вирішувати “проблему 2024”, і чим швидше, тим краще – інакше Путін перетворюється на “кульгаву качку” і втрачає важелі влади,

2) у короткостроковій перспективі треба переключити увагу з провалів у внутрішній політиці (пенсійна реформа і невдачі партії влади на виборах), так і з захоплених українських моряків.

Тому серед прогнозів вже на період до нового року: нове загострення на українському напрямку (Маріуполь?); приєднання в тій чи іншій формі Білорусії; повне відрізання Рунета від всесвітньої мережі. Добре хоч, ніхто не вважає ймовірною велику війну в найближчому майбутньому.

Не можу сказати, що все це так само неймовірно, – але не виключаю якогось менше очікуваного кроку. Можливо, і на міжнародній арені.

А так, – я давно вже писав, що у Кремля завжди в запасі два ходу, здатних переключити будь увага: похорони Леніна і перейменування Волгограда в Сталінград; але це останні ходи”.