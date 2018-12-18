Захід введе санкції проти РФ з-за керченської інциденту, переконаний представник Держдеп

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер переконаний у тому, що західні країни у найближчі два місяці введуть додаткові санкції відносно Росії у зв’язку з інцидентом в Чорному морі 25 листопада.

“Раніше сьогодні я зустрічався з європейськими колегами, і ми говорили про це (посилення санкцій проти Росії). Ми ввели пакет санкцій, пов’язаний з Кримом, пакет санкцій щодо невиконання мінських угод. Ми говорили про те, що повинно бути зроблено у зв’язку з подіями в Азовському морі”, – сказав Волкер, слова якого наводить “Інтерфакс”.

У Європі відбудуться дискусії про те, чи вводити окремий четвертий, пакет санкцій, або нові будуть додані до кримських санкцій, додав спецпредставник. “Однак ідея того, що повинна бути реакція у вигляді додаткових санкцій, по всій видимості, отримує розвиток. І я не здивуюся, якщо вона буде втілена протягом наступного або двох місяців”, – підкреслив Волкер.

Раніше європейські лідери домовилися про продовження на шість місяців секторальних санкцій для Росії, стікали 31 січня 2019 року.

Курт Волкер висловив надію, що затримані російською стороною в районі Керченської протоки українські моряки будуть звільнені до Різдва, однак для цього немає передумов.

“Безумовно, Я сподівався на те, що Росія звільнить (моряків), проте нічого не вказує на те, що у Росії є такий намір”, – сказав Волкер.

За його словами, “єдина хороша новина для українців полягає в тому, що США, ЄС, НАТО виступають на їх стороні, всі закликають Росію негайно відпустити моряків”.

“Російська сторона стверджує, що в їх відношенні пройде судовий процес, але це за визначенням невірно, так як моряки були затримані незаконно”, – зазначив Вокер.

За його словами, у Вашингтоні не чекають яких-небудь провокацій з боку української влади щодо самопроголошених Донецької та Луганської народних республік або Росії для продовження військового положення в деяких районах країни. “Я вважаю, що ці припущення зроблені проросійськими силами, щоб відвернути увагу… Я не думаю, що це можливо”, – сказав Волкер, відповідаючи на питання “Інтерфаксу”.

За словами спецпредставника Держдепартаменту, ці чутки можуть бути спробою прикриття підготовку провокації з боку Росії. “Я сподіваюся, цього не станеться”, – сказав він.

Представник Держдепу США також висловив думку, що Україна в конфронтації з Росією веде себе стримано. “Український флот навіть не відкрив вогонь у відповідь у Чорному морі, не почав бойових дій з Росією. Я вважаю, що це демонструє стриманість у сформованих обставинах”, – заявив Волкер.

США продовжать озброювати Україну і нарощувати присутність в Чорному морі

У найближчі пару місяців США також планують оголосити про “перших траншів” нових поставок зброї Україні. “У нас є можливість продати додаткове [військовий] обладнання. Будуть зроблені оголошення, Конгрес буде повідомлено в найближчі пару місяців про перші транші”, – заявив Волкер. Він підкреслив, що обговорення поставок озброєння будуть продовжуватися, поки Україна в них потребує.

На початку березня Пентагон оголосив, що Україна отримає протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin на загальну суму 47 млн доларів, включаючи 37 пускових установок і 210 протитанкових керованих ракет до них. Наприкінці квітня стало відомо, що Україна вже отримала цю зброю. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер раніше запевняв, що цю зброю не буде використано в Донбасі.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу CNN повідомив, що Київ хотів би придбати у США системи протиповітряної оборони.

На постачання військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння летального характеру, в 2019 фінансовому році Вашингтон запланував виділити 250 млн доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету було виділено 200 млн доларів, передає ТАСС.

США також планують розглянути можливість нарощування своєї військової присутності в Чорному морі. “Ми хочемо працювати з Туреччиною щодо забезпечення безпеки та свободи навігації у Чорному морі. Я думаю, що є ідеї, які нам необхідно розглянути зараз, може бути, нам варто збільшити присутність [США] у Чорному морі – на двосторонній основі або за сприяння ЄС”, – сказав Волкер.

Він також підкреслив, що США з повагою відносяться до зобов’язань Туреччини по забезпеченню безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі РФ “всупереч Конвенції ООН по морському праву та Договору між двома країнами про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки” здійснили “агресивні дії” проти кораблів Військово-морських сил України – двох малих броньованих артилерійських катерів і рейдового буксира – які виконували плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

Однак за версією Росії, три кораблі Військово-морських сил України незаконно перетнули держкордон РФ і увійшли в територіальні води. У результаті російські прикордонники затримали три кораблі українських Військово-морських сил України “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу”, застосувавши зброю. Поранення в результаті інциденту отримали співробітник СБУ Василь Сорока, а також члени екіпажів українських кораблів Андрій Артеменко і Андрій Эйдер.

Всі 24 українських моряка заарештовані до 25 січня 2019 року і є підозрюваними у кримінальній справі, порушеній ФСБ ч. 3 ст. 322 (“Незаконний перетин державного кордону Росії”) КК РФ, яка передбачає до шести років позбавлення волі.

У Києві затриманих моряків називають військовополоненими. У ФСБ ж заявляли, що вони не можуть вважатися такими, оскільки звинувачують у кримінальному злочині, а Росія і Україна не перебувають у стані війни чи воєнного конфлікту.

Верховна Рада України 26 листопада схвалила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в десяти прикордонних областях країни з 28 листопада на 30 днів, а сам глава держави заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією.

У Міноборони України також пообіцяли і надалі відправляти кораблі в Керченську протоку навіть під загрозою масштабної російської агресії.