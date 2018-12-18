Російські спортсмени, які вживали допінг, не хочуть повертати нагороди

Російські атлети, які були дискваліфіковані за застосування допінгу під час Олімпійських ігор 2008, 2012, 2014 роках і досі не повернули свої нагороди, повинні це зробити негайно.

«Дехто з атлетів заявив, що не збирається цього робити, хтось втратив нагороду або взяв паузу на роздуми, а деякі просто не відповідають на наші звернення», — сказала вона.

Відомо, що МОК зажадав від ДКР повернути нагороди до 24 грудня. Причому зробити це повинні не тільки ті, хто безпосередньо звинувачують у порушенні правил змагань, але і ті, хто виступав в одній команді або екіпажі з порушниками.