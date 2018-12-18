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Російські спортсмени, які вживали допінг, не хочуть повертати нагороди

18.12.2018

Российские спортсмены, употреблявшие допинг, не хотят возвращать награды

Російські атлети, які були дискваліфіковані за застосування допінгу під час Олімпійських ігор 2008, 2012, 2014 роках і досі не повернули свої нагороди, повинні це зробити негайно.

«Дехто з атлетів заявив, що не збирається цього робити, хтось втратив нагороду або взяв паузу на роздуми, а деякі просто не відповідають на наші звернення», — сказала вона.

Відомо, що МОК зажадав від ДКР повернути нагороди до 24 грудня. Причому зробити це повинні не тільки ті, хто безпосередньо звинувачують у порушенні правил змагань, але і ті, хто виступав в одній команді або екіпажі з порушниками.

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