Рішення прийнято: в Україні різко підвищать тариф на газ в 2019-му

В Україні вже в кінці опалювального сезону газ подорожчає ще на 15% – з 8,55 до приблизно 9,7 грн за кубометр. Відповідне рішення вже прийнято Кабміном.

Поступово уряд повністю відмовиться від ручного регулювання тарифів. Таке нововведення передбачене не тільки в домовленостях з головним кредитором країни МВФ, але і в прийнятому законі “Про ринок газу”.

OBOZREVATEL розібрався, як подорожчає газ в Україні в наступному році і кого це торкнеться.

Чому не вийде знизити тарифи в два рази

Газ українського видобутку може повністю забезпечити потреби населення. При цьому його вартість нижча імпортного. Саме цим фактором і маніпулюють політики, заявляючи про те, що тариф на газ можна знизити в кілька разів. При цьому і європейські директиви, і прийнятий закон “Про ринок газу” свідчать, що тариф має формувати ринок, а не встановлюватися чиновниками.

“Ціна, за якою “Укргазвидобування” продає газ “Нафтогазу” – 4 849 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, де 1700 грн – собівартість, а вся інша сума – це 185% прибутку “Укргазвидобування”. Саме цим газом у нас забезпечуються потреби населення і виробники тепла”, – зазначила експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва.

Що буде з тарифом на газ в Україні

І промисловість уже купує за такими правилами. У цьому сегменті немає монополії, крім “Нафтогазу” працюють ще десятки постачальників. І згідно з даними Української енергетичної біржі, середня ціна кубометра досягає 11,7 грн. Це майже на 37% вище тарифу для населення.

Щоб захистити українців від реальних ринкових цін, Кабінет міністрів своєю постановою зобов’язує газовидобувні компанії продавати блакитне паливо “Нафтогазу”, а “Нафтогаз” – поставляти цей ресурс на потреби населення за встановленою ціною.

Згідно з логікою постанови №867, тариф на газ в Україні буде рости в два етапи. Перший – у травні 2019-го. Якщо зараз українці платять 69% від ринкової вартості”, то в кінці опалювального сезону заплатять вже 80%. Причому ринковою вважається ціна в 8,98 грн/куб (10,7 грн з ПДВ). Таким чином газ може зрости в ціні до 9,7 грн/куб.

Другий етап – з січня 2020-го. Тоді українці будуть купувати блакитне паливо за ціною, яка відповідає середнім тарифом для населення. Відповідно, уряд повністю виправить ціни між двома сегментами.

“З 1 січня 2020-го ціна природного газу не може бути вище середньої арифметичної ціни для промислових споживачів за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК “Нафтогаз” на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни”, – йдеться у постанові Кабміну.

Без цього рішення Україна не зможе отримати фінансову допомогу у вигляді дешевих кредитів від МВФ. А в умовах, коли наближається пік виплат зовнішніх боргів, впоратися без нових запозичень не вийде.

Правда, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що в наступному році черговий перегляд цін можуть затягнути у зв’язку з виборами. “Думаю, що постанова не буде виконуватися, тому що йдуть політичні вибори. Думаю, що там буде вже новий уряд, нові переговори з МВФ і, вважаю, що ми знову затягнемо виконання цього рішення”, – запевнив Корольчук.

Скільки буде коштувати гаряча вода і тепло в 2019-му

Якщо блакитне паливо наступного року подорожчає до 9,7 грн/куб, то тарифи на гарячу воду і тепло можуть зрости в ціні приблизно на 8-15%. По-перше, в структурі зазначених тарифів газ займає до 80%. Як тільки зростають ціни на блакитне паливо, у підприємств з’являється підстава пропорційно підвищити свої тарифи.

По-друге, в наступному році підприємствам доведеться знову переглядати фонд заробітної плати, що призведе до подорожчання комунальних послуг.