Столар таємно відвідує адміністрацію Порошенко

Впливовий столичний бізнесмен і депутат КМДА Вадим Столар кілька разів таємно побував в Адміністрації президента Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект «Радіо Свобода» і телеканалу «UA: Перший») «Таємниця адміністрації президента».

Як повідомляється, протягом останніх трьох місяців журналісти тричі ставали свідками того, як Столар відвідує Адміністрацію президента, для його у Порошенка йшли на певну конспірацію.

Наприклад, журналісти з’ясували, що увечері 14 листопада 2018 року для заїзду на територію Адміністрації президента Столар з паперами в руках біля воріт АП пересідав в спеціальний автомобіль, який на момент приїзду бізнесмена вже чекав його у дворі. При цьому номерні знаки цього автомобіля зареєстровані на інше авто, йдеться в розслідуванні.

Вивезли Столара через ті ж ворота Адміністрації президента, але пересадку бізнесмена в кортеж здійснили вже в кварталі від АП. Після цього позашляховик, який завозив і вивозив Столара, повернувся в Адміністрацію вже через інші ворота.

Також повідомляється, що журналістам вдалося стати свідками двох інших випадків відвідування Столаром Адміністрації президента: у жовтні та грудні. В Адміністрації президента на запитання журналістів щодо мети візитів Столара відповіли, що президент не мав зустрічей з бізнесменом, але відмовилися повідомити, з ким саме Столар зустрічався.

Журналісти нагадують, що Столар був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів» у часи швидкого президента Віктора Януковича. У нього є бізнес-інтереси в столиці у сфері будівництва і нерухомості. Серед іншого, він є співзасновником «Компанії «Еліта-Будінвест», діяльність якої пов’язана з однією з наймасштабніших будівельних афер в Києві на початку двотисячних — «Еліта Центр».

Раніше повідомляв, що Столар купив один з найбільших київських бізнес-центрів класу «А» — «Парус».