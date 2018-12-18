Китаянка почорніла після прибирання в домі

Стривожена жінка звернулася до лікаря.



53-річна жінка на прізвище Чжан з провінції Хубей в Китаї забилася під час прибирання, проте не звернула на це увагу і не стала обробляти рану. Через два дні навколо порізу з’явився синець. Незабаром всі пальці на її лівій руці, крім великого, і всі пальці на правій руці, крім мізинця, почорніли.

Жінка розповідає, що потемнілі місця спершу почали свербіти і сохнути, потім хворіти. Незабаром Чжан майже повністю перестала відчувати їх, повідомляє видання The Mirror.

Стривожена китаянка звернулася до лікаря, їй діагностували гангрену. З допомогою лікування лікарям вдалося зупинити розвиток захворювання і покращити стан рук Чжан. Проте вони відзначили, що пацієнтці варто було звернутися за допомогою раніше.