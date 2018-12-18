У Китаї заявили, що перемогли корупцію

У країні пройшли реформи.



У Китаї у процесі здійснення реформ і політики відкритості вдалося добитися рішучої перемоги над проявами корупції, заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

“У процесі партійного будівництва, проявляючи жорсткий підхід до дотримання партійної дисципліни, нульову терпимість до проявів розкладання в партії, була здобута рішуча перемога над корупцією”, – сказав китайський керівник.

Він виступив на урочистому зібранні в Пекіні з нагоди 40-ї річниці історичного третього пленуму ЦК КПК 11-го скликання, на якому були закладені основа нинішньої проведеної в країні політики реформ і відкритості для зовнішнього світу. Пленум пройшов 18-21 грудня 1978 року.