Війна в Сирії: Російських солдатів підставляють під удар ізраїльських ВПС

«Сирія без вагань завдасть удар по ізраїльському аеропорту, якщо аеропорт Дамаска буде підданий удару з боку Ізраїлю. Це відбудеться за згодою російських військових, які базуються в Леванте». З таким грізним заявою виступили офіційні особи САР.

Як пише близькосхідний військовий блогер Еліяху Маньє, Москва продовжує закручувати гайки у відносинах з Тель-Авівом, хоча до трагічного інциденту з Іл-20, дотримувалася нейтралітету. Більш того, російсько-ізраїльські відносини можна було назвати навіть дружніми, хоча і алогічними з військової точки зору. А тепер, мовляв, політичне і військове керівництво РФ просуває нові правила гри на Близькому Сході, які полягають в повній забороні ударів по САР з боку Тель-Авіва.

«Джерело (високопоставлений офіцер САР) підтвердив, що Сирія — всупереч того, що стверджує Ізраїль (мовляв, армія Асада не може відповісти ударом по території єврейської держави), відтепер має найточніші ракети, здатні вразити будь-яку ціль всередині Ізраїлю.

Сирійські збройні сили отримали від Ірану стелс-ракети великої і середньої дальності. Вони (що особливо важливо) працюють на системі ГЛОНАСС”, — пише Еліяху Маньє.

Ізраїльська військова делегація на чолі з генерал-майором ЦАХАЛ Ахароні Халива, яка відвідала Москву 12 грудня, можливо, саме обговорювала це питання, і, по всій видимості, досягла певних результатів. У всякому разі, на колективної фотографії єврейські переговорники не приховували щирої радості, на відміну від суворих російських генералів.

Тому до заяви Еліяху Маньє, що Росія не сприймає ударів» не тільки з САР, але і з сирійським союзникам, включаючи «Хезболла», слід ставитися зі скептицизмом. Скоріше, це спроба підконтрольних Асаду ЗМІ видати бажане за дійсне.

Між тим, відразу ж після повернення делегації Ахарона Халива в Ізраїль, з’явилася начебто «прохідна» новина, яку, тим не менш, поширили західні ЗМІ і деякі російські видання. Якийсь бойовик Мустафа Баккор з невеликого угруповання, назвавшись її полковником і, водночас, прес-секретарем, розповів, що в північній частині провінції Хами на позиціях шиїтських загонів і частин армії САР регулярно з’являється російський прапор. Але російських солдатів там немає.

Біло-синьо-червоний триколор піднімають і загони «Хезболла», коли над ними кружляють ізраїльські літаки. Про те ж саме пишуть і ізраїльські ЗМІ. А за даними «Комерсанта», проіранські угруповання підняли російський прапор на більшості своїх об’єктів і в штаб-квартирі в декількох районах у провінції Хама, в тому числі в районі місцевого аеропорту. Це зроблено в рамках угоди з російськими військовими для захисту від ізраїльських ударів, пояснив один з лідерів сирійської військової опозиції полковник Фатех Хасун.

Посил Баккора зрозумілий: поки єврейські пілоти звіряються інформацією з російськими координаторами про наявність на позиціях наших військових, бойовики «Хезболли» йдуть з-під удару. Але в якийсь момент ЦАХАЛ не стане витрачати час на уточнення — якраз тоді там можуть виявитися солдати або військові радники РФ. У цьому випадку загибелі наших військовослужбовців не уникнути. Ясна річ, мова йде про вкрай малоймовірному варіанті, проте в логіці прес-секретарю не відмовити.

Цікаво, що джерелом взброса стала угрупування, що діє строго в інтересах Вашингтона, хоча позиціонує себе як незалежна. Є у неї і привід для «злий антиросійської фантазії»: 30 вересня 2015 року штаб був розбомблений ВКС РФ.

Тоді, як відомо, наші льотчики били по позиціях ИГИЛ, сповіщаючи американське командування в Іраку приблизно за одну годину про координати та часу атаки. Мабуть, угруповання була проінформована про це. Її керівництво негайно перемістилася з міста Латамне (де воно базувалося) в печеру в сільській місцевості, в яку з високою точністю залетіли приблизно 10 російських ракет.

Після чого Путін з легкою іронією розкритикував США за слабкі зусилля по боротьбі з «Ісламським державою». У свою чергу американські ЗМІ назвали російську бомбардування підступним кроком, мовляв, у провінції Хама не було загонів терористів, значить, росіяни точно знали, кого будуть громити.

Звертає на себе увагу той факт, що угрупування була озброєна сучасним американським зброєю. Про це через Skype розповів агентству Reuters командир Джаміль Аль-Салех, який дезертирував з сирійської армії в 2012 році. Є і конкретні докази: 2 вересня 2016 року бойовики цієї організації збили вертоліт Aérospatiale Gazelle сирійських ВПС ракетою BGM-71 ТOW з маркуванням «Made in USA».

На сайті бойовиків поряд з Сирією та Іраном, оголошені ворогами Туреччина і Росія. Однак у вересні 2018 року ця угруповання підписалася під угодою про «демілітаризації провінції Ідліб» і навіть подякувала Реджепа Ердогана за зусилля з підтримки миру в регіоні. Втім, незабаром командир Джаміль Аль-Салех заявив, що не буде виконувати цей договір.

Зазначимо також, що його угруповання входить до складу антиурядової Вільної сирійської армії, чий прапор, до речі, дуже схожий на державний прапор САР: має три зірки замість двох і трохи інше забарвлення. Звідки взявся цей дизайн, залишається здогадуватися. Однак символ-перевертень зіграв на руку проамериканським угрупованням. З одного боку, під час ударів ВКС РФ і ВПС Сирії навіть терористи ИГИЛ замість чорного полотнища піднімали стяг-обманку, з іншого — місцеве населення, плутаючись зі схожими прапорами, приписували звірства бойовиків солдатам Асада.

Крім того, провокації так званих «Білих касок» теж проводилися під «помилковим прапором» САР, що згодом сприймалося американцями як неспростовний доказ провини Асада. І тут відзначився Мустафа Баккор, заявивши, що перед «хімічної атаки» в районі агресії проти мирного населення перебували люди у формі солдатів урядової армії.

Отже, взброс з російським прапором, причому з вуст досвідченого пропагандиста Мустафи Баккор, цілком ймовірно, втілює масштабну провокацію проти наших військ «за участю Хезболли». Мабуть, комусь дуже хочеться нових росіян жертв у Сирії, та так, щоб залишитися в стороні.