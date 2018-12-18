Японія вважає, що два курильських острови у неї вже в кишені

На 21 січня запланований візит прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе у Москву. Про це в понеділок повідомила японська газета Sankei Shimbun. Ще на саміті «Великої двадцятки» в Аргентині Володимир Путін оголосив, що домовився з Абе про відвідини ним Росії на початку 2019 року, а також висловив надію побувати в Японії. За інформацією МЗС Японії, до зустрічі глав держав Росію відвідає глава зовнішньополітичного відомства Країни висхідного сонця.

Навряд чи хтось сумнівається, що основною темою переговорів стане мирний договір між країнами, умови якого продовжують обговорюватися.

«З Японією ми домовилися повернутися до Декларації 1956 року, про що проінформували громадськість після зустрічі в Сінгапурі. Ми зараз говорили про необхідність створити додаткові механізми взаємодії, про необхідність підвищити рівень довіри з обох сторін, розширюючи гуманітарні контакти і економічні зв’язки», — повідомив в Буенос-Айресі Володимир Путін.

В рамках цього механізму, за інформацією ЗМІ, 12 січня очікується приїзд до Москви глави МЗС Японії Таро Коно, хоча, як заявила днями, так званий, офіційний представник МЗС Марія Захарова, дата цих консультацій поки точно не визначена. Відповідаючи на питання журналістів про виведення американських військових баз з Японії відповідно з Пам’ятною запискою уряду СРСР уряду Японії від 27 січня 1960 р. як ключовому умови для укладення мирного договору, Захарова повідомила, що в рамках переговорного процесу буде обговорено весь комплекс питань, у тому числі проблематика безпеки, при цьому буде враховуватися вся наявна дипломатичне листування.

«По-перше, згадані вами документи є тією самою правовою базою, яка, безумовно, становить основу для нинішніх переговорів. По-друге, вони будуть враховуватися при проведенні відповідного переговорного процесу в повному обсязі. … Мова йде про дипломатичному листуванні, включаючи пам’ятні записки уряду Радянського Союзу від 27 січня та 24 лютого 1960 року. І третій момент — конкретні трактування і робота з цими документами в поле діяльності експертів», — пояснила вона.

Згідно Московської декларації 1956 року припинявся стан війни між СРСР і Японією, Радянський Союз погоджувався на передачу острова Шикотан і гряди Хабомаї Японії після підписання мирного договору. Однак у 1960 році Японія підписала Договір про співпрацю і безпеку між США і Японією, який узаконив перебування американських військових на японській території. У відповідь Москва заявила, що відмовляється розглядати питання про передачу островів, так як американо-японський договір фактично позбавляє Японію суверенітету, спрямований проти СРСР і КНР і веде до розширення території, яку використовують американські військові.

У результаті питання про укладення мирного договору між Росією і Японією тягнеться вже не одне десятиліття. В ході брифінгу представник МЗС РФ підкреслила, що ніяких конкретних домовленостей щодо термінів врегулювання проблеми мирного договору немає, а самі переговори в рамках узгодженого лідерами механізму ще не почалися.

«Очевидно, що попереду багато кропіткої роботи по зміцненню взаєморозуміння, довіри, розширення практичного співробітництва в цілях додання нової якості російсько-японським відносинам, яке дозволило б вирішувати найважчі двосторонні питання», — додала Марія Захарова.

За підсумками зустрічі з прем’єром Японії в Сінгапурі Володимир Путін повідомив, що Росія і Японія активізують переговорний процес з проблематики мирного договору на основі радянсько-японської Декларації 1956 року, однак зазначив, що це потребує додаткової серйозної проробки.

«У самій Декларації далеко не все ясно. Там в принципі просто викладена проблема, що Радянський Союз готовий передати два острови, але не сказано, на яких підставах під чий суверенітет вони потрапляють», — пояснив він. Президент Росії також додав, що «коли-то сама Японія від реалізації цих домовленостей відмовилася».

Між тим, за даними проведеного в Японії опитування, 53,2% японців згодні, що уряду треба почати переговори про повернення спершу двох островів, а потім «продовжити переговори з рештою двом островам». У теж час 28,6% опитаних наполягають на поверненні всіх 4-х островів відразу.

Як зауважив завідувач кафедрою політології та соціології РЕУ ім. Р. В. Плеханова Андрій Кошкін, в останній приїзд російського президента в Японію всі японці чекали, що як мінімум два острови він «привезе».

— Наш президент відверто здивувався тому, що створилося таке громадська думка, так як він говорив про необхідність укладення хоча б мирного договору, щоб на підставі цього документа вести якусь розмову, шукати точки дотику, спільних дій.

Сьогодні я знову бачу, що громадська думка Японії настроюється, що, як мінімум, два острови вони вже вважають у себе в кишені і ще два їм нібито повинні віддати. Мені здається, що йде не зовсім чітка орієнтація громадської думки.

Можливо, там багато політичних сил, які налаштовані проти Сіндзо Абе і готові створити атмосферу певної дестабілізації у відносинах у суспільстві на базі рішення з цих островів. Я не виключаю, що робляться спроби зірвати пошук спільного рішення.

Але Сіндзо Абе налаштований досить оптимістично. Він відчуває, що з Володимиром Путіним можна і потрібно мати стосунки, і хоча б іти до певних спільних дій, щоб просунутися у вирішенні цієї проблеми.

Так що, не можна говорити, що два острови японцям практично вже віддали і ще два віддадуть. Мова йде про те, що ми вибудовуємо відносини з сусідом, який, відверто кажучи, використовує свою територію проти нас. Там розміщені американські бази, ракети. Якщо прем’єр-міністр і населення країни готові з нами шукати точки дотику, ми, звичайно ж, повинні використовувати цю можливість, щоб в значній мірі загрози, які походять з цієї території, зняти.

«СП»: — Острова — це ж ще і прибережні території, протоки. Які ризики для Росії, якщо, припустимо, передають острова?

— Великі ризики. Там є стратегічні маршрути. І все це треба враховувати.

Ще раз кажу, я був відверто здивований надзвичайно високим статистичними результатом, що японці впевнені, ніби їм прямо зараз віддадуть острова. Не проводиться профілактична, або як завгодно назвати, робота, яка б реально говорила про складність вирішення проблеми.

Треба враховувати, що японці хочуть працювати на островах, тільки коли вони впевнені, що це їхня територія. Ми ж не погоджуємося на те, що віддаємо територію, а потім готові спільно там щось робити, сподіваючись на результати в майбутньому. Виходячи з такого підходу, і виростають протиріччя.

«СП»: — Які перспективи укладення мирного договору?

— Заяви нашого президента вселяли впевненість і давали зрозуміти і японській стороні, і росіянам, що ми налаштовані на конструктивність, готові взаємодіяти і сподіваємося на подібного роду відносини з іншого боку.

«СП»: — Але ми говоримо про мирний договір, а не про передачу островів?

— Так. Мова йде тільки про укладення договору. Про це неодноразово говорив президент. Ми з Японією юридично перебуваємо в стані війни і хотілося б зняти хоча б цю проблему.

«СП»: — Абе планує наприкінці січня відвідати Москву, мабуть, для предметного обговорення договору.

— Зараз, ми знаємо, велика кількість зустрічей проходить. Це здорово. Будемо сподіватися.

Треба враховувати, що ще й тиск відбувається на Японію. Це не можна скидати з рахунків. І, відверто кажучи, не думаю, що японці так вільні у виборі своєї позиції.

З боку Сполучених Штатів йде серйозний тиск, адже на Окінаві стоять бази, які, звичайно, набридли японцям, але американці не горять бажанням їх згортати. Там ракети — і це треба враховувати у військовому будівництві Китаю і РФ.