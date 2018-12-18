«Укрзалізниця» закупила VIP-подарунки на 750 тисяч гривень

Філія «Центр сервісного забезпечення» закупила подарункові VIP набори на 750 тис. гривень. Про це пише Zалізниця без корупції.

Філія УЗ вирішив придбати 350 подарункових VIP наборів на 750 тис. Грн. Таким чином кожен набір коштуватиме понад 2 тис. гривень.

У комплект набору входить п’ять одиниць продукції: коробка синього кольору з логотипом «Укрзалізниці», портмоне, яке виготовлене з високоякісної шкіри чорного кольору з логотипом, ручка від престижного бренду Parker, портативний акумулятор (Powerbank) місткістю не менше 10 тис. мА/год. для зарядки телефонів, а також USB накопичувач (флешка) Executive METAL з металевим, водонепроникним корпусом і об’ємом пам’яті 64 Гб. Кому призначені подарунки не уточнюється.

Зазначається, що замовник чітко вказує, який саме фірми має поставлятися продукція, що є порушенням Закону про публічні закупівлі.

Переможцем тендеру стала ФОП Ткаченко Олена Олександрівна, яка раніше постачала для цього філії УЗ папір, блокноти, шкіряні фотоальбоми та електричні чайники на загальну суму близько 1,2 млн гривень.