Україні доведеться віддати кредиторам майже весь свій валютний запас

Україну чекають великі виплати за валютними боргами — всього $17 млрд. протягом 2019-2020 років.

У нашому центробанку також вважають напруженим графік виплат, але все ж керованим, особливо, якщо наша країна продовжить співпрацю з МВФ і отримає в найближчі 14 днів $3,9 млрд. за програмою stand by.

Валютні надходження від Міжнародного валютного фонду частково вирішують боргову проблему і відкривають доступ ще до ряду боргових джерел. Однак не покривають всю суму виплат. У НБУ відкрито говорять — Україні доведеться виходити на зовнішні ринки запозичень, як би вигідно це не було.

«Вартість нових ринкових запозичень висока. Ситуація на світових ринках боргового капіталу несприятлива, до того ж, положення України ускладнюють подвійні вибори в наступному році. Як показали розміщення єврооблігацій України в жовтні і відстрочені розміщення корпоративних єврооблігацій «Нафтогазу» в листопаді, інвестори вже зараз вимагають значну премію за ризик. Хоча вона може істотно зменшитися, якщо відновиться співпраця з МФО, вартість запозичень буде залишатися високою», — йдеться в нацбанківській звіті.

У ньому уточнюється, що в держбюджеті на 2019 рік заплановано рефінансування внутрішніх зобов’язань на 134%, а зовнішніх — на 118%.

«У той же час уряд планує, що 21% внутрішніх запозичень буде мати термін до 12 місяців, а серед зовнішніх короткострокового боргу не буде. Але ситуація на ринку свідчить про те, що залучати кошти надовго буде складно. У січні – жовтні короткострокові інструменти домінували як у внутрішніх, так і в зовнішніх запозиченнях. Це збільшує вразливість уряду до процентних ризиків і створює невизначеність в управлінні державними фінансами», — підкреслюють аналітики НБУ.

І відразу нагадують про ще одну складності 2019 року — борги держбанків, яким потрібно буде виплатити за єврооблігаціями порядку $1,1 млрд.

«Оскільки вони — найбільші покупці внутрішнього державного боргу, попит на держоблігації може зазнати істотні зміни», — резюмували в Нацбанку.