Щоб отримати мільярд, Мінфін забрав на себе управління Укренерго

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» зі сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 14 листопада 2018 року. № 1001-р, пишуть Вести.

Згідно з розпорядженням, майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і міждержавні електричні мережі, що перебувають на балансі державного підприємства «Укренерго», закріплюються за товариством на праві господарського відання та не підлягають відчуженню



Як зазначили в «Укренерго», перехід компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів означає завершення процедури анбандлинга і корпоративної реформи «Укренерго» згідно з українським законодавством і зобов’язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов’язковою умовою сертифікації «Укренерго».

«До речі, підпорядкування оператора системи передачі Мінфіну є поширеною практикою в Європі, з енергосистемою якої у найближчі роки ми повинні інтегрувати українську електроенергетику», — йдеться в повідомленні компанії в Facebook.

Рішення про передачу оператора енергосистеми в інше відомство пов’язано з необхідністю виконання ряду умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро. Зокрема, йдеться про впровадження корпоративного управління в НЕК «Укренерго» і про необхідність досягти істотного прогресу у підготовці «Укренерго» до сертифікації в якості незалежного оператора».

Сертифікат оператора повинні підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлинга. У випадку з «Укренерго» анбандлинг означає, що Міненерго мало передати компанію іншому відомству або вивести зі свого підпорядкування сегмент генерації. Це необхідно зробити, оскільки норми Третього енергопакету ЄС передбачають поділ функцій транспортування, постачання та генерації електроенергії.

Щоб отримати мільярд, Мінфін забрав на себе управління Укренерго оновлено: Грудень 18, 2018 автором: Redactor