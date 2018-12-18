Стало відомо, як Пашинський і Винник хочуть отримати КАРЗ

Голова парламентського комітету з питань оборони Сергій Пашинський і його партнер, депутат «Блоку Петра Порошенко» Іван Винник хочуть відібрати державний «Київський автомобільний ремонтний завод» (КАРЗ). Про це повідомив журналіст-розслідувач Олександр Дубинський.

Журналіст нагадує, що КАРЗ в рамках санації проводить реалізацію нежитлових об’єктів і землі за заниженими в десять разів цінами. «Що дозволить Пашинському та До заробити до $10 млн тільки на землі заводу», – зазначає розслідувач.

За даними Дубинського, торги призначені на 28 грудня 2018 року. «І там пов’язані з Пашинським компанії спробують уявити покупку КАРЗа як виробничу необхідність для виконання замовлень з виробництва бронеавтомобілів «Варта», – додає журналіст.

Він також підкреслив, що приватизація активів КАРЗ розглядається Пашинським і Винником «виключно як спосіб віджати землю в центрі Києва для подальших будівельних проектів».

Раніше SKELET-info повідомляв, що головний редактор видання «Новий час» Віталій Сич заявив про погрози після публікації в журналі матеріалу про корупційні схеми у військово-промисловому комплексі України, в якому фігурують Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

Зазначимо, в минулому році Він задекларував зернових-607,6 тисяч гривень доходів. Згідно декларації нардепа, його зарплата склала 240 тисяч гривень, ще 252 800 гривень він отримав як компенсацію на виконання депутатських повноважень, а 114 800 гривень — відсотки від вкладів в київському «Айбокс Банку».